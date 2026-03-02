Zbog afere s oženjem redateljem je javno osuđena u Senatu SAD-a: Skandal kakav Hollywood nije zapamtio

Veza između Ingrid Bergman i Roberta Rossellinija smatra se jednim od najvećih i najkontroverznijih skandala u povijesti filma. Ono što je započelo kao profesionalno divljenje prerastalo je krajem četrdesetih godina u strastvenu ljubavnu aferu koja je uzdrmala Hollywood, izazvala političke reakcije i gotovo uništila karijeru jedne od najvećih filmskih diva 20. stoljeća. Ingrid Bergman tada je bila simbol moralne čistoće i elegancije. Publika ju je doživljavala kao ideal žene; profinjene, odane i besprijekorne. Upravo zato vijest da je započela aferu s talijanskim redateljem Robertom Rossellinijem, dok su oboje još bili u brakovima, djelovala je kao izdaja svega što je predstavljala. Bergman je bila udana za liječnika Petera Lindströma i imala kćer, dok je Rossellini imao suprugu i djecu.

Pravi skandal izbio je kada se doznalo da je Bergman trudna s Rossellinijem, i to prije razvoda. Mediji su je nemilosrdno razapinjali, nazivajući je moralno posrnulom ženom koja je napustila obitelj zbog strasti. Situacija je otišla toliko daleko da je 1950. godine američki senator Edwin C. Johnson javno osudio Ingrid Bergman u Senatu SAD-a, nazvavši je lošim uzorom i prijetnjom američkom društvu. Predložio je i zakon kojim bi se glumcima i redateljima oduzimale licence na temelju njihovog "moralnog ugleda"Takav politički napad na jednu glumicu bio je bez presedana.

Posljedice su bile teške. Hollywood ju je praktički izopćio: studiji su joj zatvorili vrata, filmovi su bojkotirani, a publika okrenula leđa. Bergman je bila prisiljena preseliti se u Italiju, gdje je živjela s Rossellinijem i snimala filmove koji, unatoč umjetničkoj vrijednosti, nisu nailazili na šire prihvaćanje. Rodila je sina, a kasnije i blizanke, ali brak s Rossellinijem pokazao se daleko od idiličnog. Njihov odnos bio je napet, obilježen sukobima, emocionalnom udaljenošću i njegovim nevjerama. Ironično, žena koja je zbog ljubavi izgubila gotovo sve, nije u toj vezi pronašla trajnu sreću. Bergman i Rossellini razveli su se 1957. godine. Tek nekoliko godina ranije, osvajanjem Oscara za film Anastazija, Hollywood joj je polako oprostio, a publika ju ponovno prihvatila. . Ingrid Bergman je, kako je sama rekla, prošla put "od svetice do kurve i natrag do svetice".