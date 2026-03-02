Slavni roker operacijom je jedva spasio karijeru, a najveća podrška mu je supruga s kojim se tajno vjenčao

Jedan od najvećih rock frontmena svih vremena, Jon Bon Jovi, danas slavi 64. rođendan. Njegova karijera, koja traje više od četiri desetljeća, priča je o nevjerojatnom uspjehu, ustrajnosti i humanitarnom radu, no posljednjih godina obilježena je i teškom bitkom za ono što ga je proslavilo – njegov jedinstveni glas. Rođen kao John Francis Bongiovi Jr. drugog ožujka 1962. godine u Perth Amboyu, New Jersey, odrastao je u obitelji koja je spojila radničku etiku i dašak glamura. Njegov otac, John Bongiovi stariji, bio je frizer i bivši marinac talijanskog i slovačkog podrijetla, dok je majka Carol, njemačkih i ruskih korijena, radila kao cvjećarka, a u mladosti je bila i jedna od prvih "Playboyevih zečica".

Od najranijih dana, inspiriran lokalnim herojem Bruceom Springsteenom, sanjao je o tome da postane rock zvijezda. Već sa šesnaest godina svirao je po klubovima, a ključan korak prema ostvarenju sna napravio je radeći kao domar u glasovitom njujorškom studiju Power Station, čiji je suvlasnik bio njegov rođak Tony Bongiovi. Upravo je ondje 1980. godine snimio svoju prvu profesionalnu pjesmu, "R2-D2 We Wish You a Merry Christmas", za božićni album na temu Ratova zvijezda.

Pravi proboj dogodio se kada je njegova demo snimka pjesme "Runaway" dospjela na lokalnu radio postaju WAPP. Pjesma je postala neočekivani hit, što je mladom glazbeniku donijelo ugovor s izdavačkom kućom Mercury Records. Shvativši da mu treba pravi bend, okupio je klavijaturista Davida Bryana, basista Aleca Johna Sucha, bubnjara Tica Torresa i gitarista Richieja Samboru. Na prijedlog diskografske kuće, grupa je nazvana po svom karizmatičnom frontmenu, anglizirajući njegovo prezime u Bon Jovi. Nakon dva solidna albuma, svijet je 1986. godine pao na koljena pred njihovim trećim izdanjem, Slippery When Wet. Album se prodao u više od trideset milijuna primjeraka i postao jednim od najprodavanijih u povijesti rocka, iznjedrivši besmrtne himne poput "Livin' on a Prayer", "You Give Love a Bad Name" i "Wanted Dead or Alive".

S bendom je do danas objavio šesnaest studijskih albuma i prodao gotovo 150 milijuna ploča diljem svijeta, no uspješno je gradio i solo karijeru. Godine 1990. snimio je soundtrack za film Mladi revolveraši II, a naslovna pjesma "Blaze of Glory" donijela mu je Zlatni globus i nominaciju za Oscara. Njegova svestranost nije se zaustavila samo na glazbi. Tijekom devedesetih okušao se i u glumi, ostvarivši zapažene uloge u filmovima U-571 i Moonlight and Valentino te popularnim televizijskim serijama kao što su Seks i grad i Ally McBeal, gdje je imao jednu od zapaženijih sporednih uloga. Njegov utjecaj prepoznat je i službeno kada je 2009. primljen u Kuću slavnih tekstopisaca, a devet godina kasnije, 2018., i cijeli bend u Rock and Roll kuću slavnih.

Dok je njegov profesionalni život bio pod stalnim svjetlima reflektora, onaj privatni uspio je sačuvati od skandala. Još od 1989. godine u braku je sa svojom srednjoškolskom ljubavi, Dorotheom Hurley. Par se vjenčao tajno, u kapelici u Las Vegasu, tijekom stanke na velikoj turneji New Jersey. Njihova veza, koja traje od tinejdžerskih dana, smatra se jednom od najstabilnijih u svijetu showbusinessa. Zajedno imaju četvero djece: kćer Stephanie Rose te sinove Jesseja, Jacoba (Jakea) i Romea Jona. Obiteljska priča nedavno je dobila i novo poglavlje kada se njegov sin Jake 2024. godine oženio poznatom britanskom glumicom Millie Bobby Brown, a Jon je, prema nedavnim informacijama, 2025. godine postao djed.

Posljednje desetljeće donijelo je Bon Joviju jedan od najvećih izazova u karijeri. Problemi s glasnicama kulminirali su 2022. godine, kada se podvrgnuo rijetkoj i zahtjevnoj operaciji medijalizacije glasnica kako bi spasio svoj glas. Jedna glasnica mu je, naime, atrofirala, a dugotrajan i mukotrpan proces oporavka zabilježen je u potresnoj dokumentarnoj seriji Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story iz 2024. godine. Unatoč svemu, nije odustao. Iste godine objavio je s bendom novi album, Forever, koji je opisao kao povratak radosti i optimizma. Uz glazbu, desetljećima je posvećen filantropiji. Njegova The Jon Bon Jovi Soul Foundation, osnovana 2006., bori se protiv siromaštva i beskućništva. Najpoznatiji projekt zaklade je lanac neprofitnih restorana JBJ Soul Kitchen, gdje gosti plaćaju obrok donacijom po vlastitoj mogućnosti ili volontiranjem. Do danas je u tim restoranima posluženo više od 170.000 obroka, što svjedoči o njegovoj trajnoj posvećenosti zajednici.