Ki Klop najavljuje najveći samostalni koncert u Tvornici kulture!

Ki Klop priprema najveći samostalni koncert dosad u Tvornici kulture! Zagrebačka disco pop senzacija pripremit će audiovizualni show u petak, 30. listopada 2026. godine. Ulaznice u prodaju kreću u srijedu, 4. ožujka u 10:00. Disco pop mašina Ki Klop strelovitom se brzinom nametnula kao jedno od najuzbudljivijih imena regionalne scene, a velike vijesti donose na valu uspjeha ove zime na najvećem europskom showcase festivalu ESNS u Groningenu, kao i na ljubljanskom MENT-u. Zagrebački trio sada je spreman za novi, veliki pothvat u karijeri – sljedeće jeseni preuzima pozornicu Velikog pogona Tvornice kulture. Koncert u Tvornici bit će jedini Ki Klopov samostalni zagrebački koncert u 2026. godini. Bend će pripremiti audiovizualni show za čiju će režiju uz bend biti zadužen Filip Renić, a Ki Klop će za publiku pripremiti brojna iznenađenja, dok će im se na stageu pridružiti i posebni gosti.

Glazbenici o svom bendu uvijek pričaju kao o živom biću i mi to danas razumijemo više nego ikad. Sjećamo se malog Ki Klopa dok smo mu mijenjali pelene u našem kućnom studiju i sjećamo se kad je prvi put prohodao na Zlarinu. Sjećamo se i kad je doveo prvu curu doma u našu probaonu, našu bubnjarku Lauru. Naš dragi Ki Klop 30. 10. radi svoj najveći korak do sada i mi jedva čekamo skupa s vama vidjeti kako odrasta, ispričao je Luka Žigolić ususret otvorenju nove, uzbudljive glazbene ere.

FOTO Evo kako je bilo na koncertu Parnog Valjka u Osijeku: 'To je bila čista emocija, zajedništvo i ljubav'

Ki Klop su Luka Žigolić (vokal i gitara), Jakov Ramničer (bas, prateći vokal) i Laura Tandarić (bubnjevi, prateći vokal). U kolovozu 2023. godine objavili su EP „U dućanu ćilima“, a u svibnju 2024. godine u svijet su lansirali debitantski album „Otopljeni disko“ objavljen u suradnji diskografskih kuća JeboTon i Mudri Brk. Mračni disco prvijenac svojim je modernim zvukom očarao publiku na gotovo svim velikim festivalima diljem regije, među kojima su INmusic i EXIT festival, a zaradio je i brojne hvalospjeve kritike, kao i niz priznanja među kojima je Rock&Off nagrada za Pop&Off izvođača godine. Bend je singlom „KAO JA“ najavio i drugi studijski album čija se objava očekuje sljedeće jeseni.

Listopad 2026. u Tvornici kulture obilježit će najveći trenutak u dosadašnjoj karijeri jednog od najuzbudljivijih domaćih bendova nove generacije. Ki Klop će za zagrebačku publiku pripremiti punokrvni glazbeno-teatralni spektakl. Ulaznice za koncert kreću u prodaju u srijedu, 4. ožujka u 10:00. U prodaju će biti pušten ograničeni kontingent early bird ulaznica po cijeni od 13 eura, a bit će dostupan u sustavu Entrio i u Dirty Old Shopu.