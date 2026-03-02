FOTO Legendarni Zlatko Pejaković u Lisinskom proslavio veliki jubilej
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog bila je puna do posljednjeg mjesta sinoć kada je Zlatko Pejaković održao spektakularan koncert povodom 50 godina uspješne glazbene karijere. U atmosferi prepunoj emocija, uspomena i bezvremenskih hitova, 75-godišnji pjevač potvrdio je zašto je ostao na vrhu domaće estrade već pola stoljeća.
Publika je s velikim oduševljenjem dočekala glazbenika koji već pola stoljeća zauzima posebno mjesto na regionalnoj sceni. Tijekom večeri nizali su se njegovi najveći hitovi – od „Ove noći jedna žena“, „Misli svatko da je meni lako“, „Nećemo noćas doma“ i „Lagala je da me voli“, do pjesama „Ako odem prijatelji“, „Neću“, „Živio bih kao kralj“ i „Čerge“.
Posebnu težinu večeri dalo je i podsjećanje na bogatu autorsku suradnju koja je obilježila Pejakovićevu karijeru. Njegove hitove potpisuju neka od najvećih imena regionalne glazbe – Zrinko Tutić, Kornelije Kovač, Tonči Huljić, Mario Mihaljević i Dražen Zečić, čime je dodatno naglašena umjetnička vrijednost njegova opusa.
Glazbeni put Zlatka Pejakovića započeo je vrlo rano. Odrastao u obitelji pjevača i zaljubljenika u tamburašku glazbu, prve je scenske korake napravio kao dječak, nastupajući u dječjim operetama osječkog kazališta „Ognjen Prica“, današnjeg Kazališta Branka Mihaljevića. Od tih početaka do tisuća rasprodanih koncerata diljem regije, Pejaković je izgradio status jednog od najvoljenijih izvođača ovih prostora.