FOTO Legendarni Zlatko Pejaković u Lisinskom proslavio veliki jubilej

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog bila je puna do posljednjeg mjesta sinoć kada je Zlatko Pejaković održao spektakularan koncert povodom 50 godina uspješne glazbene karijere. U atmosferi prepunoj emocija, uspomena i bezvremenskih hitova, 75-godišnji pjevač potvrdio je zašto je ostao na vrhu domaće estrade već pola stoljeća.
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog bila je puna do posljednjeg mjesta sinoć kada je Zlatko Pejaković održao spektakularan koncert povodom 50 godina uspješne glazbene karijere. U atmosferi prepunoj emocija, uspomena i bezvremenskih hitova, 75-godišnji pjevač potvrdio je zašto je ostao na vrhu domaće estrade već pola stoljeća.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Publika je s velikim oduševljenjem dočekala glazbenika koji već pola stoljeća zauzima posebno mjesto na regionalnoj sceni. Tijekom večeri nizali su se njegovi najveći hitovi – od „Ove noći jedna žena“, „Misli svatko da je meni lako“, „Nećemo noćas doma“ i „Lagala je da me voli“, do pjesama „Ako odem prijatelji“, „Neću“, „Živio bih kao kralj“ i „Čerge“. 
Publika je s velikim oduševljenjem dočekala glazbenika koji već pola stoljeća zauzima posebno mjesto na regionalnoj sceni. Tijekom večeri nizali su se njegovi najveći hitovi – od „Ove noći jedna žena“, „Misli svatko da je meni lako“, „Nećemo noćas doma“ i „Lagala je da me voli“, do pjesama „Ako odem prijatelji“, „Neću“, „Živio bih kao kralj“ i „Čerge“. 
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Svaka izvedba bila je popraćena snažnim reakcijama publike koja je pjevala u glas, potvrđujući koliko su njegove pjesme ostale dio kolektivne glazbene memorije.
Svaka izvedba bila je popraćena snažnim reakcijama publike koja je pjevala u glas, potvrđujući koliko su njegove pjesme ostale dio kolektivne glazbene memorije.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Posebnu težinu večeri dalo je i podsjećanje na bogatu autorsku suradnju koja je obilježila Pejakovićevu karijeru. Njegove hitove potpisuju neka od najvećih imena regionalne glazbe – Zrinko Tutić, Kornelije Kovač, Tonči Huljić, Mario Mihaljević i Dražen Zečić, čime je dodatno naglašena umjetnička vrijednost njegova opusa.
Posebnu težinu večeri dalo je i podsjećanje na bogatu autorsku suradnju koja je obilježila Pejakovićevu karijeru. Njegove hitove potpisuju neka od najvećih imena regionalne glazbe – Zrinko Tutić, Kornelije Kovač, Tonči Huljić, Mario Mihaljević i Dražen Zečić, čime je dodatno naglašena umjetnička vrijednost njegova opusa.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Glazbeni put Zlatka Pejakovića započeo je vrlo rano. Odrastao u obitelji pjevača i zaljubljenika u tamburašku glazbu, prve je scenske korake napravio kao dječak, nastupajući u dječjim operetama osječkog kazališta „Ognjen Prica“, današnjeg Kazališta Branka Mihaljevića. Od tih početaka do tisuća rasprodanih koncerata diljem regije, Pejaković je izgradio status jednog od najvoljenijih izvođača ovih prostora.
Glazbeni put Zlatka Pejakovića započeo je vrlo rano. Odrastao u obitelji pjevača i zaljubljenika u tamburašku glazbu, prve je scenske korake napravio kao dječak, nastupajući u dječjim operetama osječkog kazališta „Ognjen Prica“, današnjeg Kazališta Branka Mihaljevića. Od tih početaka do tisuća rasprodanih koncerata diljem regije, Pejaković je izgradio status jednog od najvoljenijih izvođača ovih prostora.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Na obljetničkom koncertu pratio ga je njegov bend uz posebno osmišljen program koji je publiku proveo kroz ključne trenutke njegove karijere. 
Na obljetničkom koncertu pratio ga je njegov bend uz posebno osmišljen program koji je publiku proveo kroz ključne trenutke njegove karijere. 
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/