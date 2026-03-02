Naši Portali
tv kritika:

Može se pogriješiti u mnogo stvari, ali jednu si stvar ozbiljna televizija jednostavno ne može dopustiti

Foto: Promo
1/4
Autor
Stela Lechpammer
02.03.2026.
u 20:58

Zbunjeni su i gledatelji RTL-a, točnije ljubitelji Formule 1, koji su očekivali da će ovih dana početi pratiti novu sezonu, i to prvi put na ovom programu. RTL je, naime, još prošle godine pompozno najavio da “postaje dom Formule 1”. Pisali su tada kako: “RTL Hrvatska s ponosom objavljuje da je - zajedno sa slovenskim Pro Plusom, kao dijelom CME grupe - osigurala ekskluzivna prava prijenosa svih utrka Formule 1 za sljedeće tri sezone: 2026., 2027. i 2028.” Realno, to jest velik projekt, stvarno značajna sportska novost i prilika da se oko televizije okupi nova, lojalna publika

DNEVNIK 2 (HRT1) - 3 ruže

Izazovno je izvještavati uživo. Još je teže izvještavati uživo u izvanrednim situacijama. A kada je riječ o ratnom sukobu na Bliskom istoku, i to bez pripreme ili kompletne ekipe i opreme, onda se to zaista ne viđa često. Upravo je takvo uključenje u subotnji središnji Dnevnik 2 odradila HRT-ova urednica i voditeljica Anita Bilić, javljajući se uživo iz Jeruzalema. Izvijestila je o praznim ulicama i napetoj atmosferi, donijela izjave Hrvata koji se ondje nalaze i prenijela ono što se u tom trenutku moglo vidjeti i čuti. Već sama činjenica da je izašla na ulicu u takvim okolnostima i javila se u program zahtijeva profesionalnu i osobnu hrabrost.

Jedino što je nedostajalo bio je jasniji kontekst jer gledatelji nisu mogli potpuno razumjeti je li riječ o službenom reporterskom zadatku ili o privatnom boravku iz kojeg je Bilić odlučila izvještavati. S obzirom na okolnosti, vjerojatnije je ovo drugo, ali to ostaje nejasno. I iako možda nije presudno za samu vijest, jest za personalizaciju priloga i za vezu gledatelja s pričom i novinarom. Ako je ondje bila privatno, onda je to još impresivnije i mala pozadina ne bi škodila. Dapače, u takvim uključenjima sitni detalji rade veliku razliku, a gledatelji žele znati tko im govori, odakle i u kakvim okolnostima, jer upravo to stvara povjerenje.

RTL DANAS (RTL) - 3 kaktusa

No kako se početak sezone približava, ispada da se cijelom projektu, pa i komunikaciji s gledateljima, nažalost, pristupilo veoma aljkavo. Prva utrka vozi se već ovog vikenda u Melbourneu, a nekoliko dana prije početka na RTL-u nije bilo nikakvih konkretnih informacija: hoće li prijenos biti na televiziji ili na platformi Voyo, treba li pretplata, koji će sadržaji biti gdje dostupni?. Fanovi su odgovore tražili po društvenim mrežama i forumima, umjesto u programu koji je prava kupio.

Paradoksalno, u RTL Danas uredno se emitiraju prilozi o novoj sezoni Formule 1, kao očita najava novog sadržaja, ali bez konkretnih informacija o prijenosima. A upravo to publika treba. I u redu, može se pogriješiti u mnogo stvari, ali jednu si stvar ozbiljna televizija jednostavno ne može dopustiti, a to je da gledatelji ne znaju gdje i kada gledati sadržaj koji je mjesecima najavljivan.

ZNAMO LI ŠTO JEDEMO? (HRT2) - 4 ruže

Kako nastaje pršut od 5000 eura? Tko su kraljica kulena i Guinnessov rekorder po najvećem pršutu? Na što je Hrvatima pršut asocijacija, osim na Željka Keruma? Kakva veze pak ima kulen s Turcima?... I tako dalje i tako dalje... Mogla bi se još dugo nizati ova pitanja koja spadaju u kategoriju onih za koja nismo znali da nam na njih treba odgovor, ali dao nam ih je Robert Knjaz u prošlog tjedna emitiranoj epizodi serijala “Znamo li što jedemo?” A koji je zabavan baš kao što zvuč,i i to doslovno od prve scene, odnosno od uvodne špice u kojoj je “Oda radosti” zapravo oda hrani. U drugoj sezoni priča se o bakalaru, francuskoj, odojku i fritulama, o pršutu i kulenu, grahu, ribi, jajima, kruhu, sladoledu, ali i pivi. Jedna epizoda bolja je od druge, a svaka kombinira humor, povijest i ozbiljnu gastronomiju. U epizodi o pršutu i kulenu Knjaz radi ono po čemu je godinama prepoznatljiv: uzme temu koja svima izgleda poznato, izađe na ulicu, razgovara s ljudima, ode proizvođačima, pa na kraju završi u nekoj svjetskoj gastronomskoj prijestolnici i sve to poveže u jednu priču koja je i smiješna i pametna. Za to vrijeme gledatelji su nešto naučili, nasmijali se i - ogladnili.

INMAGAZIN (NOVA TV) - 2 ruže

I dalje interes gledatelja drži i “InMagazin”, unatoč tome što je jedna od najdugovječnijih emisija tog tipa kod nas. Jedan od razloga tome jest svakako i što unutar showbiz okvira često obrađuju šire i veoma zanimljive društvene teme. Primjer je prošlotjedni prilog Davora Garića o sve većem broju ljudi koji biraju živjeti sami. Priča je krenula iz svijeta poznatih, spomenute su Nina Badrić, Alka Vuica i Nives Celzijus, ali je završila stručnim razgovorom koje je objasnio društvene razloge i posljedice takvih odluka. Slično je bilo i u prilogu Patricije Novaković o Diani Doboš, prvoj pilotkinji kanadera u Hrvatskoj, gdje se lifestyle priča pretvorila u priču o profesiji, hrabrosti i promjenama u društvu. I upravo u toj kombinaciji laganog tona i dobrih priča vidi se koliko je urednički dobro pogođen okvir emisije i zašto i dalje drži svoje mjesto u programu.

BA
barbalovre
21:27 02.03.2026.

Naši mediji nažalost daleko su od toga da budu profesionalni, hrvatski, počevši od HRT-a.

