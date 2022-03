Večeras u 20.10 na HTV1 uživo pratite medijski spektakl godine: Tko su najbolji od najboljih?

Dugoiščekivani 18. ožujak napokon je tu! Večeras ćemo doznati tko je najbolji od najboljih u svih osam kategorija. Naime, osim "standardnih": TV osoba godine, radijska osoba godine, glumačko ostvarenje godine, TV emisija godine, radijska emisija godine, glazbenik godine, novo lice godine, ove godine uveli smo i novu kategoriju: digitalna ruža godine! Večernji list kao jedan od najstabilnijih i najutjecajnijih medijskih kuća u Hrvatskoj uvijek ide u korak s vremenom, a rast digitalnog svijeta, posebice poslije pandemije koja je sve prikovala za online svijet, ne može se ignorirati.

Svakako jedinstven događaj, a veseli nas što ćemo i ove godine cijeli medijski spektakl, nominirane, izvođače, voditelje, ali i publiku moći pratiti na Prvome programu HTV-a, na kojem će izravni prijenos početi odmah nakon središnjeg Dnevnika u 20 sati i 10 minuta.

Voditelji spektakla ponovno su nezaboravni duo Doris Pinčić i Duško Ćurlić, a neki od izvođača koji će nas zabavljati su: Nina Badrić, Matija Cvek, Zlatan Stipišić-Gibonni, Silente te gost iznenađenja! Naravno, kako je Ruža poznata i po “wow efektu” za gledatelje, neke dijelove i sudionike ćemo ipak otkriti tek na licu mjesta.

– Veseli me nastup s bendom The Funkenstains, drago mi je da ćemo u HNK moći ljudima pokazati djelić onoga što već dugo pripremamo, vježbamo i izvodimo – kazao nam Cvek uoči dodjele, a nastupu se veseli i Nina Badrić. Radujem se “novom normalnom”, dodjeli nagrada i susretu s ostalima. Sama činjenica da ćemo nastupiti na dodjeli me raduje – kazala je uzbuđena Nina koja će svoj nastup odraditi uz klavirsku pratnju, i to uz sjajnog maestra i glazbenika Filipa Gjuda. Dubrovački bend Silente također je jako uzbuđen oko nastupa u "najboljoj dvorani u Hrvatskoj s prijenosom uživo na nacionalnoj televiziji".

A Ruže će, kao i prethodnih godina, dodijeliti poznati Hrvati i Hrvatice, a ove godine neka ćemo imena, naravno, ipak zadržati kao iznenađenje za dodjelu. No s ponosom možemo najaviti da će nam se na pozornici u ulozi prezenterice pridružiti pjevačka diva Zorica Kondža, zatim njezine kolegice Indira Levak i Danijela Martinović, a prvi put uz nas će stati i influencerica Ella Dvornik!

Podsjetimo, nominirani u osam kategorija su:

1. TV OSOBA GODINE: Danka Derifaj (RTL), Robert Knjaz (HTV), Tin Kovačić (RTL), Ivana Pezo Moskaljov (Nova TV), Aleksandar Stanković (HTV) .

2. RADIJSKA OSOBA GODINE: Anamarija Božinović (Radio Dalmacija), Sanja Brajković (Radio Sljeme), Željko Popadić (Rovinj FM), Zlatko Turkalj Turki (Hrvatski radio), Slobodan Nano Vlašić (Radio Dubrovnik).

3. GLUMAČKO OSTVARENJE GODINE: Živko Anočić (Dnevnik velikog Perice), Mirjana Bohanec Vidović (Dnevnik velikog Perice), Vanja Ćirić (Plavi cvijet), Igor Kovač (Minus i plus), Ksenija Pajić (Dar Mar).

4. TV EMISIJA GODINE: Doba Uskoka (HTV), Masterchef (Nova TV), Potjera (HTV), Potraga (RTL), RTL Direkt (RTL).

5. RADIJSKA EMISIJA GODINE: 2 u 1 (Radio Istra), 60 otkucaja (Yammat FM), Prstom po globusu (Radio Sljeme), Skener (Laganini FM), Zvjezdana prašina (Hrvatski radio).

6. GLAZBENIK GODINE: Nina Badrić, Matija Cvek, Zlatan Stipišić-Gibonni, Petar Grašo, Silente.

7. NOVO LICE GODINE: Albina Grčić, Valentina Baus i Dino Goleš, Antonia Ćosić, Gracija Filipović, The Gentleman.

8. DIGITALNA RUŽA GODINE: Podcast Inkubator, Radnička cesta online, S Milunom do milijuna, Teini dnevnici, Utakmicu po utakmicu.

Stoga budite s nama večeras i zaplješćite dobitnicima iz svoga doma!

