Večeras spektakl u HNK u Zagrebu: Bit će dostojanstveno i svečano kao što to Večernjakova ruža i zaslužuje

Odbrojavanje je gotovo! Večeras nas u HNK u Zagrebu očekuje večer glamura u još jednom izdanju najstarije i najvažnije medijske nagrade u Hrvatskoj, Večernjakove ruže. Mnogi su za ovaj spektakl čuvali svoja najbolja odijela i haljine, a nakon dvogodišnje stanke HNK će biti pun uzvanika, koji će iz prve ruke svjedočiti tko će dobiti statuu Ivice Propadala. O pobjednicima su odlučili čitatelji Večernjeg lista, a glasalo se u sljedećim kategorijama: TV osoba godine, radijska osoba godine, TV emisija godine, radijska emisija godine, novo lice godine, glazbenik godine i glumačko ostvarenje godine, a prvi put ove godine bit će dodijeljena i Ruža za najbolji digitalni sadržaj. Za nju će se natjecati svi oni koji svoj sadržaj stvaraju na online platformama. Kao i svake godine, nagrade će dodjeljivati najpoznatije osobe iz javnog života Hrvatske, a na pozornici ćemo čuti i neke od najvećih domaćih hitova, u novom ruhu.

- Večernjakova ruža je najveća medijska nagrada, koja prati i razumije trendove u medijskoj i glazbenoj industriji. Sukladno tome, ove smo godine uveli i osmu kategoriju i dodijelit ćemo i Ružu za najbolji digitalni sadržaj. Veselim se što ću ove godine, nakon što je 2020. zbog korone bila samo nekolicina nas u kazalištu, a prošle godine u gledalištu samo nominirani, napokon uživati u punom HNK. Ruža to i zaslužuje - kazao je Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista.

Producentica Ruže Mirjana Žižić istaknula je da je glavni cilj uvijek isti, odati priznanje ljudima koji vrijedno rade svoj posao, a pritom i zabaviti publiku i gledatelje.

- Večernjakova ruža nije neki startup koji se treba dokazivati, stoga nam ne pada na pamet najavljivati je kao neviđeni spektakl. Radimo u miru i tišini, no budite sigurni da su sve Ružine latice na svome mjestu. Nakon niza godina uveli smo i novu kategoriju. Može nam se prigovoriti da smo škrti na Ružama, no mišljenja smo da bismo poplavom nagrada umanjili njihovu vrijednost. Digitalnom Ružom nagradit ćemo vrijedne ljude čiji rad pratimo na digitalnim platformama. Sigurna sam da smo i ove godine postigli cilj, a to je da Ruža bude dostojanstvena kao i svih 28 godina, a da opet njezin "miris" bude drukčiji i moderniji. Ključan element u cijeloj priči je poštovanje. Poštovanje ljudi zbog kojih ova nagrada postoji, poštovanje prema gledateljima i poštovanje prema Večernjakovoj ruži kao najuglednijoj medijskoj nagradi - istaknula je Mirjana Žižić. Scenarist Ruže i ove je godine Alen Đurica.

- Nema ničega osim panike i treme. Prođe li sve dobro, dobit ćemo nekoliko stisaka ruke i lijepih riječi, a zeznemo li... Radio sam već puno Ruža, ali uvijek me iznova strese onaj trenutak kad sat vremena prije priredbe u HNK počnu dolaziti uzvanici i na licima im vidite da su se došli dobro zabaviti. A to je vaš posao. U HNK je publika koju ne možete prevariti, zna sve o tome poslu, stoga uvijek sami sebe tjeramo na više i bolje. Zato s pripremama i počinjemo puno prije. Što više ideja odbacimo, znamo da ćemo sve izgledati bolje - rekao je Đurica. Večernjakovoj ruži veseli se i urednik Zabavnog programa HRT-a Mario Sedmak.

- Mi na HRT-u svake godine s posebnom pažnjom pratimo nominacije za Ružu, a ove smo godine posebno sretni jer imamo puno nominacija, što je samo po sebi veliki uspjeh. Nadamo se da ćemo večeras iz HNK izići s nekoliko Ruža. S Večernjim listom na ovom projektu surađujemo još od 1994. godine i svaki put smo angažirali svoje najbolje snage. Uvjeren sam da će i ove godine Ruža biti pravi spektakl - kazao je Sedmak.

Večernjakovoj ruži se ove godine pridružio i redatelj Tihomir Žarn, koji režira formate kao što su Porin, Dora i Zvijezde pjevaju.

- Večernjakova ruža je poseban izazov jer projektu pijetet daje i prostor HNK. Radimo s 10 kamera i našim najmodernijim reportažnim kolima, bit će iznenađenje na početku i četiri glazbena broja, a imat ćemo i nekoliko iznenađenja u prijenosu. Bit će dostojanstveno, kao što to i zaslužuje svih osam kategorija. Najvažnije je nominirane i dobitnike predstaviti u najboljem svjetlu. Mislim da Večernji list to radi na doista odličan način - rekao je redatelj Tihomir Žarn.

Urednica prijenosa je i ove godine HRT-ovka Uršula Tolj, koja s ponosom gleda na Večernjakovu ružu.

- Od povratka Ruže, samo jedne godine nisam bila urednica. Doista se ponosim uspješnom suradnjom s ekipom Večernjaka u stvaranju odličnih TV minuta. Bit će sve jako lijepo i s vrlo efektnim početkom, u atmosferi kao prije pandemije koronavirusa - dodala je Uršula Tolj.

Autor statua Večernjakove ruže Ivica Propadalo ponovno je i scenograf cijele priredbe te se, kao i obično, potrudio da sve izgleda doista svjetski.

- Kazalište je vrlo inspirativno i uvijek se javljaju nove ideje. Najvažnije je da uvijek nešto spuštamo s vrha dvorane, a to je postalo prepoznatljivo za Ružu. Naime, HNK nam omogućava da spuštamo i dižemo instalacije. I sada će biti jedna zanimljiva instalacija koja će se spuštati sa stropa, a prepoznatljiva je za Zagreb. Uvijek moramo voditi brigu o tome da scenografija za manifestaciju kao što je Ruža bude prepoznatljiva. Koliko god kazalište bilo inspirativno, toliko je i ograničeno, pa je i teško zadovoljiti sve stvari. Mislim da će i ove godine biti zanimljivo i zbog posebnih animacija koje radi Ivan Marušić Klif - rekao je Propadalo, koji se posebno ponosi i svojim statuama Ruže.

- Svaka Ruža radi se ručno u Rogaškoj, izrađuju ih tamošnji majstori puhači i svaka je na svoj način unikatna. Za izradu jedne potrebno je desetak dana. I po tome je Večernjakova ruža jedinstvena - ponosno je kazao Propadalo.

Spektakl iz Hrvatskog narodnog kazališta moći ćete vidjeti i večeras na Prvom programu HTV-a od 20.10. Voditelji Večernjakove ruže su Doris Pinčić i Duško Ćurlić. To im nije prva suradnja na ovom projektu, no svakoj se suradnji iznova vesele. Oboje su profesionalci pa su im prijenosi uživo samo dodatni motiv da daju sve od sebe.

