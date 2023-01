Počela je kao konobarica, zbog 'Američke pite' postala 'milf', a ulogu zbog koje je na vrhu skoro je odbila zbog debljine

Ako ste ljubitelj TV serija, onda u protekle dvije godine sigurno niste propustili "Bijeli lotus", genijalnu HBO-ovu seriju iz pera Mikea Whitea. Fantastično opisani likovi, vrhunski pejsaži i odlična glazba mnogima su bili razlog da tu seriju svrstaju među najbolje serije i prošle godine. Za razliku od prve sezone koja se odigravala na Havajima, druga je snimana u Italiji, točnije na Siciliji. Jedina konstanta u dvije sezone je lik Tanye, koju je maestralno odigrala Jennifer Coolidge (61), glumica koju mnogi znamo prvenstveno kao Stiflerovu mamu iz "Američke pite".

Počela kao konobarica

No, nove generacije svakako će je pamtiti i kao Tanyu. Uostalom, lani je premoćno osvojila Emmy za najbolju sporednu žensku ulogu, a bilo bi pravo čudo da ga ne osvoji i ove godine. Premda je mnogi smatraju komičarkom, Jennifer je u karijeri igrala i puno uloga u dramskim serijama i filmovima.

Jennifer Coolidge rođena je 28. kolovoza 1961. u Bostonu. Završila je školu u Norwellu, a potom upisala koledž. Nakon diplome, preselila se u New York, gdje je prvo radila kao konobarica u jednom kafiću. Zanimljivo je da joj je kolegica u istom tom kafiću bila još jedna djevojka koja se nadala glumačkoj karijeri. Zvala se Sandra Bullock. Jennifer se u jednom intervjuu prisjetila kako je Sandra bila hostesa u tom kafiću, pa joj je čak i znala uskakati u smjene vikendom, kada joj se ne bi radilo nego zabavljalo.

- Sandra je bila puno pametnija od mene, znala je kako ide u biznisu. Za razliku od nje, meni nikad nije palo na pamet da sama stvaram svoje prilike, nego sam čekala da mi ih netko pruži - prisjetila se Coolidge. Nakon nekog vremena pridružila se komičarskoj trupi Groundlings i preselila u Los Angeles. Uskoro su je redatelji primijetili. Na početku karijere nudile su joj se uloge luckastih plavojki. Coolidge ih je morala prihvatiti jer je trebalo steći iskustvo.

Jennifer je glumačku karijeru započela 1993. godine epizodom "Maserka" u TV seriji "Seinfeld". Mnogi ljubitelji serije vjerojatno se i ne sjećaju da je upravo ona jedna od Jerryjevih djevojaka s kojima je bio u kratkotrajnoj vezi. U toj epizodi ona je bila maserka Jody koju svi hvale, no nikako ne želi masirati Jerryja, a George ostavlja djevojku samo zbog činjenice da ga Jody ne voli.

Coolidge je glumila glavni lik u sljedećem projektu, TV seriji "Saturday Night Special". No emitirao se samo dva mjeseca, nakon čega su producenti seriju ugasili. Godine 1995. objavljena su dva filma s Jennifer Coolidge, ali je ona dobila male uloge.

Glumica smatra da je njezin glumački debi film "Trial and Error", koji su gledatelji vidjeli 1997. Sljedeće dvije godine Coolidge se nije pojavljivala u značajnijim projektima.

Jennifer je postala poznata preko noći nakon premijere komedije "Američka pita". Glumica je sjajno glumila Stiflerovu mamu, koja je na sve moguće načine pokušavala zavesti kolegu iz razreda svog sina. Iako je Coolidge igrala u samo jednoj sceni filma, taj trenutak ostao je najupečatljiviji. Kao rezultat toga, u američkoj kulturi pojavila se i riječ "milf", koju danas ne treba objašnjavati.

Uloga Jeanine Stifler, tvrdi Coolidge, jako je utjecala na njezin život. Kako je izjavila za medije, ulogom Stiflerove mame privukla je pozornost mnogih. - Taj film donio mi je puno toga. Primjerice, da nisam glumila u njemu, spavala bih s dvjestotinjak ljudi manje - sarkastično je svojedobno izjavila.

Redatelji su glumici počeli češće nuditi istaknute i glavne uloge. Glumila je u filmovima "Američka pita 2", "Klub slomljenih srca" i "Plavuša s Harvarda". Kritičari i gledatelji spomenuli su njezinu nevjerojatnu sposobnost da na ekran prenese osjećaje i emocije neprivlačnih junaka.

U dvijetisućitima, Jennifer je dobila malu ulogu u popularnoj TV seriji "Prijatelji". Godine 2001. glumila je u filmu "Zoolander", a dvije godine kasnije pojavila se u nastavku "Legally Blonde 2: Red, White & Blonde". Slijedili su projekti "Američko vjenčanje" i "Seks i grad".

Foto: Philippe Bosse/Netflix Jennifer Coolidge, "Single All the Way" (2021). Photo credit: Philippe Bosse / Netflix / The Hollywood Archive

Od 2004. do 2006. Coolidge je glumila u sitcomu "Joey", nastavku serije "Prijatelji", o novom poglavlju glumačke karijere Joeya Tribbianija. Jennifer je glumila Joeyevu filmsku agenticu Robertu Bobbie Morganstern. Od samog početka gledanost serije nije bila visoka, ali to nije spriječilo Matta LeBlanca da 2004. dobije nominaciju za Zlatni globus. Dvije godine kasnije projekt nije uspio pobijediti konkurenciju i zatvoren je. Godine 2004. Coolidge je glumila u romantičnoj komediji "Priča o Pepeljugi", u kojoj je igrala ulogu zle maćehe junakinje Hilary Duff.

Seksi-mama

Godine 2008. Jennifer je počela snimati u TV seriji "Tajni život američkog tinejdžera". U tom uspješnom sitcomu glumica je sudjelovala četiri godine. Od 2012. do 2017. glumila je u TV seriji "2 Broke Girls" ekscentričnu susjedu naslovnih likova, a u nekim je scenama zasjenila mlade glumice. Kreatori su osmislili lik Sophie Kachinsky posebno za Jennifer. U prvoj sezoni igrala je samo gostujuću ulogu, a od druge je promaknuta u glavnu postavu.

Godine 2012. ljubitelji franšize "Američka pita" vidjeli su novi film "American Reunion", u kojem se Coolidge vratila u ulozi seksi Stiflerove mame.

Redatelji cijene nestandardni izgled Jennifer Coolidge. Visoka je, ima raskošne grudi, što je čini pravom fatalnom ženom, ali samo u komedijama. U njezinoj glumačkoj karijeri bile su samo tri dramatične uloge. Riječ je o filmovima "Date Movie", "Epic Movie", "The Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans". Gledatelji i kritičari polarizirali su svoje mišljenje o tim parodijskim projektima, iako su bili komercijalno uspješni. Godine 2013. Jennifer je predstavila novu rolu u filmu "Austenland". Glumila je englesku aristokratkinju, Miss Elizabeth Charming. Jennifer Coolidge posuđivala je i svoj glas u crtićima "Hell and Back" i "Alvin and the Chipmunks: The Road Chip".

Uloga Tanye u "Bijelom lotosu" digla ju je na vrh glumačkih ostvarenja prošle godine, no zanimljivo je da se zamalo dogodilo da je ne gledamo u toj seriji. Naime, kada ju je Mike White nazvao i ponudio joj ulogu, kazala je da se ne osjeća spremnom za tu ulogu.

- To je čudo, gotovo sam sama sebi zabrljala posao. Bila sam previše tašta, nisam htjela pred kameru jer sam se nekako uništila tijekom COVID-a i nisam se osjećala kao da sam u formi za to - kazala je Coolidge u intervjuu za magazin People, dodajući da se tijekom pandemije udebljala zahvaljujući usamljenosti i veganskim pizzama.

- Tijekom COVID-a bila sam zatvorena s jednom jako finom djevojkom koju poznajem iz New Orleansu. Bila su to vrlo usamljena vremena... I tako smo ona i ja postale opsjednute tim veganskim pizzama i jele smo ih puno svaki dan. Broj se stalno povećavao. Možete nekako otupjeti na sve brige na svijetu pojedete li samo još jednu pizzu - rekla je Jennifer. Whiteu je prvo rekla da bi ona to snimala kasnije, no odgovorio joj je da odmah moraju na Havaje. Srećom, pristala je i zahvaljujući toj ulozi osvojila Emmy.

Zvijezda je u intervjuu priznala da su se nakon snimanja "Američke pite" mnogi mladići htjeli s njom upoznati. I Jennifer je bila fascinirana idejom veze s mladom osobom. Zbog toga je nekoliko godina hodala sa znatno mlađim muškarcem. Zatim je počela izlaziti s glumcem Chrisom Kattanom, no kasnije su prekinuli. Mediji su pisali da je glumica udana za Toma Mahoneya, no to nije potvrđeno. Sada par odgaja dvoje djece rođene 2012. i 2013. Godine 2005. Jennifer je kupila dvije vile u New Orleansu, obje su bile oštećene tijekom uragana Katrina.

Iako glumica ima na Instagramu službenu stranicu, dijeli samo smiješna videa i fotografije iza pozornice, rjeđe osobne fotografije. Češće se oglašava na Twitteru.

Poznato je da je Coolidge aktivistica za prava životinja te da koristi društvene mreže kako bi apelirala na zaštitu faune.

U siječnju 2018. "retvitala" je video zvijezde "Osvetnika" Marka Ruffala u kojem traži da se stane na kraj seksualnom uznemiravanju na radnome mjestu nakon skandala koji je izbio u Hollywoodu. Time je glumica podržala svoje kolege i izrazila solidarnost sa žrtvama.

VIDEO Vjekoslava Huljić: "U pjesmi sam ograničena, a u knjizi se mogu otkačiti i izmišljati do mile volje"