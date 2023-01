Natjecala se u 'The Voiceu', pjevala u 'A strani', a sad mašta o pobjedi na Dori: 'Vidim se na Euroviziji, vjerujem u nas'

Među 18 pjesama koje je stručni žiri odabrao za nadolazeći izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, koji će se održati 11. veljače u Opatiji, našla se i pjesma “Dom” Zagrepčanke Tajane Beline. Tajana je jedna od finalistica ovogodišnjeg natječaja, a na opatijsku pozornicu stiže s pjesmom njemačkog autora Marcela Sprunkela, koji joj se javio nakon što je snimku njezina nastupa vidio na YouTubeu. – Marcel živi u Kölnu, a mene je zapazio na YouTubeu zahvaljujući snimci s “The Voice Hrvatska”.

Ponuda za suradnju

– S obzirom na to da je veliki fan Eurovizije, javio mi se preko društvenih mreža s ponudom za suradnju, i tako je sve krenulo – govori nam Tajana, koja nam je otkrila i kako je nastala pjesma koju će izvesti na Dori, ali i nudi li joj ona priliku za dokazivanje njezina moćnog vokala.

Foto: Anita Krtalić

– “Dom”, u originalnoj verziji “Home”, pjesma je koju je Marcel napisao u vrijeme pandemije i lockdowna. Poruka “ostanite doma” koja ga je posvuda pratila natjerala ga je da počne razmišljati o tome što je zapravo dom, i tako je pjesma nastala. Ne bih rekla kako je pjesma materijal za dokazivanje, nego više pokazivanje onog što stvarno jesam – govori nam Tajana.

Iako je debitantica hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, Tajani svjetla pozornica nisu strana. Njezino lice, ali i glas, mnogi će prepoznati iz showa “The Voice” u kojem je prije sedam godina došla do polufinala, ali i po zapaženim nastupima u HRT-ovoj glazbenoj emisiji “A strana”.

– Sudjelovanje u “The Voiceu Hrvatska” i “A strani” neprocjenjivo je iskustvo. Pjevam cijeli život, no svaki medij sa sobom nosi svoje izazove – pjevanje uživo, snimanje, nastup pred kamerama, u studiju. Svaki trenutak koji sam provela na HRT-u učinio me spremnijom za natjecanja kao što su Dora i Eurovizija – kaže Tajana Belina, koja se u “The Voiceu” natjecala u timu Ivana Dečaka. A upravo njegovi savjeti dali su joj vjetar u leđa i samopouzdanje koje je potrebno za uspjeh na glazbenoj sceni. – Vidim se na Euroviziji jer vjerujem u suradnju Marcela i mene i pjesmu koja se iz nje izrodila. Vjerujem da je žiri svaku pjesmu odabrao s razlogom i da u svakoj vidi potencijal za dostojnu predstavnicu na eurovizijskoj pozornici. Rezultati će svakako ovisiti o publici i načinu na koji će reagirati na pjesmu i izvedbu.

Svakako se nadam da će potaknuti gledatelje da uzmu telefone i glasaju za nas – kaže talentirana glazbenica, koja se ne zamara previše konkurencijom. – Ovogodišnja konkurencija je svakako šarolika i radujem se što ću vidjeti sve izvedbe na pozornici – odgovara Tajana.

Foto: Anita Krtalić

Ljubav prema glazbi naslijedila je od roditelja, a pjeva, kako kaže, otkad zna za sebe. – Roditelji su pjevali u crkvenom zboru i vodili me sa sobom, tako da sam odrasla uz muziciranje. Svaki rođendan, obljetnica ili druga svečana prilika u našem se domu proslavljala oko stola punog pjevača i nakon jela uvijek je slijedila noć ispunjena pjesmom.

Novinarka po struci

Uz takvo raspjevano djetinjstvo i sama sam počela pjevati u zboru, a nakon završetka srednje škole upisala sam solo pjevanje u glazbenoj školi, gdje sam imala veliku sreću učiti pjevanje kod profesorice Viktorije Badrov. To mi je dalo zdrave temelje za daljnje razvijanje glasa – otkriva glazbenica i dodaje da privatno najčešće sluša rock playliste, katkad i elektroniku ili glazbu po desetljećima – najviše glazbu šezdesetih i osamdesetih. – Nekad su mi uzori bili veliki vokalisti, kao što su Freddie Mercury, Celine Dion, Aretha Franklin. Danas uzore pronalazim u glazbenicima koji nisu nužno najbolji vokalisti, ali znaju svojom glazbom pričati priče i prenijeti svoje emocije publici – ističe Tajana, koja je po struci zapravo – novinarka. – Posao me odveo u smjeru prodaje, pa marketinga, i danas radim kao marketing manager u IT sektoru. Volim svoj posao jer može biti veoma kreativan i nikada nije dosadno. Preko tjedna se radi i održavaju se probe, vikendom se najčešće svira. To ne ostavlja puno vremena za bilo što drugo osim za šetnje sa psom. Kada bih se našla u situaciji da moram birati jedno, bio bi to uistinu težak odabir. No vjerojatno bi prevladao životni san da samo pjevam – zaključuje Tajana Belina.

VIDEO Vjekoslava Huljić: "U pjesmi sam ograničena, a u knjizi se mogu otkačiti i izmišljati do mile volje"