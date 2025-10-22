Pitali smo RTL hoće li prikazivati 'Krim tim 2 - Pravda na zadatku' nakon uhićenja Lučića, evo što su odgovorili

- Reprize serije 'Krim tim 2 - Pravda na zadatku' više se neće prikazivati na kanalu RTL2. Gledatelje u jutarnjem terminu na kanalu RTL2 očekuje dupla doza televizijske serije 'Krv nije voda' - odgovorili su nam s RTL-a nakon što smo ih pitali hoće li se i dalje ostati taj serijal na programu nakon što je, kako prenose mediji, u pucnjavi koja se danas prijepodne dogodila u Novom Zagrebu, uhićen Leon Lučić koji je javnosti poznat kao policajac i glumac iz K.T. 2 – Pravda na zadatku.

Podsjetimo, jedna osoba ranjena je u pucnjavi koja je u 10.30 dogodila u Ulici Ede Murtića u Novom Zagrebu, priopćila je policija. Žrtva je pogođena u nogu, napadač je pobjegao, no uskoro je uhićen, potvrđeno je iz policije. Prema neslužbenim informacijama, osoba koja je uhićena zbog sumnje da je pucala jest Leon Lučić, bivši policajac koji zadnjih godina često gostuje na stranicama novinskih crnih kronika, a svojedobno je bio "slavan" jer je glumio u serijalu Krim Tim 2. Prema isto tako neslužbenim informacijama, pucao je u D. M. kojeg je pogodio u nogu. Ozlijeđenog muškaraca hitna je prevezla u bolnicu, a na mjestu događaja policija je obavila očevid, prikupljajući sve korisne tragove. Što je motiv pucnjave, za sada nije poznato.

Lučić se na stranicama novinskih crnih kronika zadnji put pojavio u lipnju, kada je s nekoliko što bivših, a što sadašnjih policajaca bio uhićen po nalogu USKOK-a zbog zloporabe položaja i ovlasti te iznude. Uhićeni su zbog onoga što su istražitelji našli pretragom Lučićeva mobitela koji mu je bio oduzet kada je uhićen 2020. zbog iznude jednog poduzetnika. Zbog te iznude u Karlovcu mu je lani počelo suđenje, a optužnicom se Lučića Andriju Vrhovca (35), pripadnika MUP-ove Antiterorističke jedinice Lučko, te Darka Purgara (50), bivšega vojnoga specijalca, tereti da su u siječnju 2020. od jednoga zaprešićkoga poduzetnika pokušali iznuditi 100.000 eura. Poduzetnika su 7. siječnja 2020. u 20.17 sati nazvali te su ga tražili isplatu određenog novčanog iznosa. Prijetili su mu, a nazvali su ga više puta sljedećih dana te su dogovorili način primopredaje 100.000 eura. Tražili su poduzetnika da se zaustavi na tridesetom kilometru autoceste Zagreb – Rijeka, ispod nadvožnjaka Draganić, gdje su ga čekala dvojica optuženika. Kada je onamo došao s još jednom osobom, dvojac koji ih je dočekao u njih je uperio pištolje, tražio ih da preskoče ogradu, pa je došlo do fizičkog sukoba u kojem je bilo i ozlijeđenih, a primopredaja novca nije obavljena.

Na kraju su Lučić i njegovi pajdaši uhićeni jer je poduzetnik kojeg su iznuđivali sve prijavio policiji koja im je postavila klopku. Kada je zbog tog događaja bio priveden, Lučić je imao modrice po licu, a putem je vrijeđao novinare, vičući im: "Što je bando destruktivna, mamu vam je**m", pri čemu je i pljunuo.

S neprimjerenim ponašanjem nastavio je i lani u sudnici, kada mu je počelo suđenje, beljio se i kreveljio u sudnici. On i Purgar su nakon uhićenja zbog pokušaja iznude jedno vrijeme proveli u istražnom zatvoru. Prilikom tog uhićenja bio mu je oduzet mobitel, a istražiteljima su trebale dvije godine da ga otključaju. Kada su ga otključali, u njemu su našli kriptiranu komunikaciju preko SKY-a, a sadržaj te komunikacije bio je razlog zašto je Lučić ponovno uhićen ovog lipnja. Među porukama nađenim u njegovu mobitelu bila je i poruka "vrtim film, morat ćemo naći bolje rješenje, uvjeren sam da odvjetnik tu ništa ne može... premazana je kuja svim mastima, mora biti nešto konkretnije... razmišljaj, dignut na veću razinu paniku... ja sam kuju vagnuo, ne j.... nju ništa... imala je ona dobru obuku", koju su kako se sumnja, u siječnju 2020. izmijenili Lučić i Purgar, a odnosila se na iznuđivanje obitelji Madi.