Petrino glavno jelo nije oduševilo goste, a otkrili su i zašto: Zec nije bio kuhan

Mlada majka Petra Gotić ugostila je protukandidate četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobila je najmanje ovotjednih bodova - 33. Lana i Josip udijelili su joj sedmice, a Marija devetku. Deset bodova dobila je domaćica od Davora. "Nije mi se svidjelo glavno jelo, kao ni predjelo", objasnila je Lana. "Zec nije bio kuhan", zaključio je, pak, Josip.

Pripravu večere započela je desertom 'Moje najmilije'. "To bi bilo nešto što je nekome jako drago i milo, možda torta, biskvit s nekim šlagom", otkrila je Marija. "Možda je to neka varijanta cheesecakea, a ime je dobilo po tome što ga Petra najviše voli jesti", dodala je Lana. Uskoro je Petra objasnila da je to najdraži desert njezine kćeri te je zbog toga odlučila raditi ga. Uslijedila je priprava glavnog jela 'U jednoj zimskoj noći'. "Pečeni kunić i nešto uz prilog, kaša heljdina, riža, tako nešto", pretpostavila je Marija. "Kunić u saftu", dodala je Lana. Uskoro je Petra otkrila da će za glavno jelo poslužiti gulaš od kunića, s dvije vrste rezanaca. Posljednje čega se prihvatila Petra bilo je predjelo 'Šumska čarolija'. "To bi moglo biti šumsko voće sa šlagom, možda preljev", pretpostavila je Marija. "Možda kolač neki, tako nešto", dodao je Josip. No, Petra je zapravo spravila krem juhu od šampinjona - i to s tajnim sastojkom! Kada je spravila jela, Petra se okrenula pripremi za dolazak gostiju.

VEZANI ČLANCI

Ekipu je domaćica dočekala uz prigodne aperitive - domaću medicu i rakiju od marelice. "Marelicu sam probao, dobra je bila", otkrio je Josip. "Lijepo se osjetio okus marelice, dobro je bilo", dodao je Davor. "Petra mi se činila vesela", zaključila je Marija. Predjelo je prvo stiglo pred ekipu - juha od šampinjona. "Nije mi bila dovoljno gusta na izgled. Nije mi odgovarala teksturom, okusom mi je falilo jedino malo začina", komentirala je uskoro Lana predjelo. "Bilo je normalno", rekla je Marija. "Da je bila kremastija bilo bi super, ali mogu reći da mi je odgovarala juha", zaključio je Davor.

Uslijedilo je glavno jelo - 'U jednoj zimskoj noći'. Gulaš s rezancima i salatom izgledalo je ekipi dobro, no imali su i zamjerke. "Umak je trebao biti gušći", komentirala je Lana. "Možda da je bilo malo manje umaka", dodala je Marija. "Meso mi je bilo dobro, ja volim zečetinu", zaključila je umirovljenica. "Meso nije bilo dovoljno skuhano, bilo je prežilavo", otvoreno je kritizirao glavno jelo Josip.

Za kraj, stigao je desert. Voćne košarice napravila je Petra u čast svoje djevojčice koja obožava taj kolač. "Okus je bio slatkast, kiseo, nije bilo preslatko, taman", zaključio je Josip. "Malo šećera je nedostajalo", dodala je Lana. Davor je pohvalio Petru kao domaćicu, a složila se s njime i Lana. "Nije bila ukočena, kad je večer krenula opustila se", zaključili su.

Ekipi je za kraj Petra udijelila i prigodne poklone, a potom je uslijedilo iznenađenje - igra za kraj bila je boca istine! "Bio mi je cilj suzbiti trulu atmosferu", objasnila je domaćica razlog te igre. U opuštenoj i veseloj atmosferi na kraju je ekipa i ovu večeru privela kraju.

U 77. godini preminuo je američki sportaš i glumac OJ Simpson