U 77. godini preminuo američki glumac i sportaš O. J. Simpson

Američki glumac, voditelj i sportaš Orenthal James Simpson, poznatiji kao O.J. Simpson preminuo je u 77. godini života nakon bitke s karcinomom. Ovu vijest objavila je njegova obitelj na X-u.

- Jučer 10. travnja, naš otac Orenthal James Simpson izgubio je bitku s teškom bolešću. Bio je okružen svojom djecom i unucima. Tijekom ove velike promjene, obitelj moli da poštujete njihove želje za privatnošću - stoji u objavi.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.



-The Simpson Family