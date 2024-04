'Miroslav Škoro nas je optužio da smo mu ukrali pjesmu': Frontmen nekadašnjih Zlatnih dukata

U Special Happy Showu gostovao je Stanko Šarić, frontmen Najboljih hrvatskih tamburaša, nekadašnjih Zlatnih dukata. Slušateljima Happy FM-a je otkrio zašto su mijenjali kultni naziv, u kakvom je odnosu s kolegom Miroslavom Škorom, ali i kako je bilo pjevati domoljubne pjesme u ratno doba.

Stankov glas s godinama je postao zaštitni znak i simbol Slavonije, a njihove pjesme bude emocije i diraju ravno u srce slaveći život, ravnicu, ljubav prema domovini, nostalgiju za prošlim vremenima… Javnost ih je upoznala pod imenom Zlatni dukati koje im je osmislio bivši menadžer Josip Ivanković, koji je preminuo prije par mjeseci, a dečkima je zbog nesuglasica zabranio koristiti ime.

"Pokoj mu duši, bio je prilično isključiv u svojim stavovima i nikako nije htio popustiti u toj svojoj, ne znam kako bih to nazvao, jednoj isključivosti, hajdemo reći najljepšu riječ moguću", ispričao je Šarić.

Moram primijetiti da Najbolji hrvatski tamburaši i nije baš nešto pretjerano kreativno ime, kako to da ste pristali na njega? – upitao je voditelj Elvis Mehičić. "To je užasno kreativno ime, samo je užasno bedasto. Tako da ne znamo što je tu zapravo vrjednije, da li to što je bedasto ili kreativno... Moram reći da je to ime kreirao i prvi put izrekao pokojni Miroslav Lilić, doajen televizijskog posla.

On je u trenutku kada smo se mi zapravo sukobili s tim našim bivšim menedžerom, a u tom smo trenutku objavili naš album i već je bilo otisnuto 3000 primjeraka, rekao - ma baš nas briga, vi ste meni najbolji tamburaši u Hrvatskoj, mi ćemo lijepo staviti vašu sliku i staviti najbolji hrvatski tamburaši i on je to tako stavio, išlo je to dobro. Međutim, kada je to ime trebalo braniti u medijima, mi nismo znali što napraviti", otkrio je. Bivši menadžer je, prisjetio se Stanko, televizijama i radio postajama poslao dopis o zabrani korištenja imena.

"Mi smo se nadali da ćemo u nekom sudskom postupku doći u posjed tog našeg imena. Nažalost, ni nakon 20 godina nismo to uspjeli i stvar je ostala takva kakva je. Mi smo morali bedastoću tog imena braniti i dalje. Nije lako, ali preživjeli smo. Tako da se tješimo kad smo u tim, rekao bih, najgorim mogućim okolnostima preživjeli svih ovih 20 i više godina, onda nas valjda ništa neće ubiti. Šalim se, naravno, polako vrijeme stiže i nas, ali još uvijek se ne damo i, naravno, ja se uvijek moram javnosti ispričavati zbog tog groznog imena", objašnjava.

VEZANI ČLANCI:

Priča o imenu je dugačka, tvrdi Stanko, a jednom će, otkrio je slušateljima Happy FM-a, vjerojatno sve okolnosti staviti na papir. Fascinantno je i glazbeno sudjelovanje Zlatnih dukata u vremenu stvaranja Hrvatske. Moglo bi se reći kako su oni domovinu branili nacionalnim simbolom tamburicom.

"Imali smo u početku doduše i problema, dakle zbog pjesme su nas ujutro doušnici prijavljivali policiji, pa nas je policija vodila na razgovore i saslušavanja što mi to sviramo i tako dalje… Još je to bilo vrijeme, dakle, vrlo čudno…Mi smo izvodili ‘Ustani bane‘, ‘Vila Velebita‘, što je sada potpuno normalno i više čak nije ni zanimljivo ljudima, nažalost", govori. U kakvom ste odnosu s Miroslavom Škorom? Znamo da vam je zamjerio što ste snimili pjesmu ‘Ne dirajte mi ravnicu‘?, pitao je voditelj.

"Pa nismo ni u kakvom posebnom odnosu, dakle mi smo kolege i to je sve. To s pjesmom je bilo, onako rekao bih, malo bez veze. Mi smo, nakon što je njegova pjesma objavljena u javnosti negdje krajem 1991. godine, jedno pola godine poslije napravili ‘remake’ te pjesme koji je učinio veliki uspjeh, zahvaljujući video spotu koji smo poratno snimili i pjesma je nakon toga doživjela veliki uspjeh.

I ono što je bilo, recimo, s njegove strane, po meni naprimjer nepotrebno, ne znam ili se on to šalio ili zaista mislio, ali došao je u Hrvatsku iz Amerike i krenuo u medije s pričom da smo mu ukrali pjesmu, ne znam, ono, po mojem mišljenju, nije morao reći ništa ili reći ‘hvala‘ i to je sve. Ako je to bila šala nekakva medijska, kako bih rekao, pokušaj da medijski nešto napravi to je sigurno bilo uspješno, ali nije bilo onako OK, po mojem mišljenju. I to je sve, dakle, kolege smo, srećemo se na svirkama i to je to... Želimo mu uspjeh u poslu, zdravlja i penezi, to je to", zaključio je.

VIDEO: Dalibor Matanić oglasio se o uznemiravanju žena pa obrisao profil na Facebooku