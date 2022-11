Petar Grašo otkrio nepoznate detalje s vjenčanja: ' Hana i ja smo imali romantičnu ideju, ali...'

Glazbenik Petar Grašo (46) gostovao je u emisiji Milizam te progovorio o odnosnu s obitelji Huljić, a prisjetio se i svadbe.

-Tonči i njegova supruga Vjekoslava su mi uvijek bili kao druga obitelj, a ljubav koja je došla s Hanom samo je upotpunila taj odnos. Odlično se razumijemo i puno se šalimo. Kad bih snimio naš obiteljski ručak, to bi bio odličan sitcom- rekao je Grašo, prenosi Telegraf.rs, a potom se prisjetio i vjenčanja te otkrio kako je iznenadio interes javnosti. Kako kaže, misli da je tako jer nikada nije iznosio detalje svog privatnog života u javnost.

-Hana i ja smo imali romantičnu ideju prošetati gradom od naše kuće do one crkvice jer u veljači nema ljudi. Htjeli smo kupiti sladoled otići pješke na vjenčanje. Međutim, došli smo s dva mala crna kombija, a imali smo i zaštitare. Bilo smo iznenađeni što nas novinari čekaju ispred crkve- rekao je glazbenik te otkrio neke detalje vjenčanja.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL 19.02.2022., Split - Vjencanje Hane Huljic i Petra Grase. Dolazak mladenaca u restoran Adriatic. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL -Vjenčanje je bilo druženje s prijateljima, zabava bez tradicionalnih rituala. Imali smo i običnu tortu koju je napravio moj vjenčani kum. To je moja filozofija života. Mogu si priuštiti tortu od 20 metara i poruka bi bila da imamo najveću tortu, ali mi smo željeli imati najukusniju. Takav treba biti i život. Izvana skroman, a iznutra pun dobrih ukusa- zaključio je Grašo.

Podsjetimo, glazbenik je nedavno objasnio izbor imena za svoju kćer. Naime, ime Alba u talijanskom i španjolskom jeziku znači zora i izlazak sunca.

- Najljepša zora koju sam dočekao, to je Alba, moja kći. To je zora života - rekao je pjevač.

Petar je ispričao da svojoj kćerkici često pjeva, ali je to više nesvjesno jer je 'on taj koji uvijek pjeva'. Kaže da je za dječje pjesmice zadužena njegova supruga Hana.

- Uhvatim se da sebi pjevam dok nju držim u rukama, jer ja nonstop pjevam nešto, nonstop pjevušim u kući. Sad joj majka pjeva. Majka ima lijep i anđeoski glas tako da nije problem - ispričao je te dodao kako ima puno sretnih trenutaka.

- Jedan od sretnijih momenata je kada sam se 17. srpnja vratio nakon deset sati putovanja iz Ohrida preko Skoplja do Zagreba, pa autom do Splita kada sam došao u deset sati u rodilište i uzeo to malo stvorenje u ruke. Rekao sam sam sebi: 'Ovo je tvoje, majstore, pa ti sad vidi'. To je jedan trenutak koji nikada neću zaboraviti - dodao je.

