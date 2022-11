Maja Šuput rekreirala fotografiju iz vremena kada je bila trudna, pratitelji primijetili: 'Muž je posijedio'

Pjevačica Maja Šuput (43) već je ranije otkrila da se s obitelji uputila na odmor. Maja je podijelila nekoliko fotografija nastalih u zračnoj luci, kao i neke dogodovštine, a potom je otkrila da su se uputili u Dubai. Svojim je obožavateljima pokazala i kako izgleda soba u kojoj odsjedaju te otkrila da ju je time suprug Nenad iznenadio.

Pjevačica i dalje nastavlja dijeliti fotografije s putovanja, a jedna među njima je i na kojoj pozira s obitelji. Naime, Maja je odlučila ponovno rekreirati fotografiju koju je snimala dok je bila trudna. Na fotografiji, pjevačica stoji u crnom badiću na pješčanoj plaži, a njezin suprug u bijelim kupaćima kleči pored nje. Razlika na prvoj i drugoj fotografiji je to što na prvoj fotografiji Nenad ljubi Majin trudnički trbuh, dok na drugoj pjevačica drži njihovog sina Blooma.

- Danas i 20 mjeseci prije… Isti badić, isti muž i isti grad… Ali baby boss je sve učinio boljim i ljepšim – napisala je ponosna mama pored fotografija koje možete pogledati OVDJE.

„Divni ste“, „Najljepši“, „Predivni“, pisali su joj obožavatelji u komentarima, a drugi su primijetili još jednu promjenu. "I muž je više posijedio", "Samo je Nenad sijed", dodali su neki.

Podsjetimo, Maja je Blooma rodila u ožujku prošle godine, a maleni je od tada s roditeljima putovao na različite lokacije. Jedna od njih je i u Meksiko gdje su uživali u veljači. Bloomu je to bio prvi prekooceanski let, no nije im to stvaralo probleme.

Zbog Blooma su tada izabrali Turkish Airlines jer je njihov let krenuo u 20 sati, kada je njemu prirodno bilo da zaspe, a u biznis klasi kojom su se vozili postoji i opcija unajmljivanja kinderbeta.

- Međutim, bilo je par slobodnih mjesta pa smo mu napravili krevet tako da je on deset sati spavao na pravom pravcatom krevetu. A kako se aviončić lijepo ljuljuškao to je bebi bio samo dodatni poticaj da duže spava – opisala je Maja tada. A kada je bio budan vrijeme su kratili igrajući se, gledajući crtiće, hraneći ga, a uskakale su i stjuardese koje su uvijek oduševljene bebom.

VIDEO Nicki Minaj ponovno u kostimu domaćeg dizajnera