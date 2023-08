Partnerica Šime Vrsaljka pokazala trudnički trbuh, još ih malo dijeli od upoznavanja sa sinom

Kaja Vidmar, partnerica našeg bivšeg nogometnog reprezentativca Šime Vrsaljka, uskoro će roditi njihovo drugo dijete. Novom fotografijom koju je objavila na Instagram storyju pokazala je svoj trudnički trbuh, a u pozadini fotografije nazire se šuma. Da očekuju prinovu, s javnosti su podijelili kada je Kaja bila trudna šest mjeseci i tada su otkrili kako im nakon malene Viktorije stiže sin.

– Osjećam se potpuno drukčije nego u prvoj trudnoći. Svaka trudnoća zaista je posebna za sebe. Koliko ima umora i mučnine, toliko je i radosti u obitelji i sretnog iščekivanja, a braci se posebno vesele Viktorija i Bruno. Sve je spremno za našeg novog člana koji će mnogo toga ''naslijediti'' od Viktorije jer razlika među njima neće biti velika. Jedva čekamo zagrliti ga – izjavila je Kaja tada u razgovoru za Gloriju.

Njihova kći Viktorija rođena je prošle godine u travnju prošle godine, samo nekoliko mjeseci nakon što je javnost doznala da je bivši vatreni u vezi sa slovenskom manekenkom, a svoju prvu zajedničku fotografiju na društvenim su mrežama objavili prošle godine u lipnju. Zadarski nogometaš, koji se prošle godine u kolovozu oprostio od naše reprezentacije, nikada nije volio medijima pričati o svom privatnom životu i nikada nije pričao ni o svojoj prvoj supruzi s kojom ima sina Brunu. Pokoji detalj o njegovoj ljubavi s Kajom javnost je doznala od manekenke u njezinu intervjuu koji je prošle godine dala za Story.

Foto: instagram

– Nisam vjerovala da postoji ljubav na prvi pogled dok nisam upoznala Šimu. Ja kažem da je to bila sudbina. Iste smo energije, sličnih karaktera, sve nas to jako veže. Šime je otac za kojeg su njegova djeca jako vezana. Daje im ljubav, sreću i veselje, među njima se vidi posebna veza. Kad se igra s njima, postaje mali dječak. Svaki put kada Bruno dođe u našu kuću, imamo igru 24 sata dnevno. Njegova dječja soba uvijek je puna smijeha i zabave. Ponosna sam na Šimu, stvarno me iznenadio kako dobro zna postupati i s tek rođenom bebom – rekla je u intervju za Story Kaja.