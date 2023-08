Hrvatski dizajner odjenuo je Beyonce za svjetsku turneju: 'Nikad nisam mislio da ću ovo pisati'

Hrvatski dizajner Juraj Zigman na Instagramu se pohvalio da je odjenuo Beyonce u svoj kostim na jednom u nizu koncerata u sklopu njezine turneje Renaissance. Kostim je u srebrnoj boji, s plaštom i krilima.

"Nikad nisam mislio da ću ovo pisati, toliko sam oduševljen da je sama kraljica Beyonce nosila kreaciju Zigmana na svojoj turneji. Dugo se čekalo, više mjeseci napornog rada i zalaganja, ali krajnji rezultat je veći nego što sam očekivao", napisao je Juraj na Instagramu.

Premda Beyonce još službeno nije objavila fotografije u Zigmanovom kostimu, na društvenim mrežama mogu se vidjeti snimke s koncerta u Phoenixu, gdje je nosila njegovu kreaciju.

Podsjetimo, njegove kreacije nosile su: Nicki Minaj, Fergie, Bebe Rexhe, Cheryl Cole, Rita Ora... Pjevačica Cardi B je u njegovom prepoznatljivom plavom korzetu snimila božićnu reklamu za Pepsi, a mnogi još pamte čudesno raskošnu crvenu večernju haljinu u kojoj se Jelena Karleuša svojedobno pojavila na dodjeli MAC nagrada...

- U modi stvaraš svoju kreaciju namijenjenu nekoj ženi koju zamišljaš, koju konstruiraš po nekoj svojoj inspiraciji da bi je odjenuo u procesu kreiranja. Kada radiš kao kostimograf, tu ženu imaš ispred sebe, ona je zadana, odabrana, zna se njezina uloga i uz nju imaš cijeli tim ljudi koji stoje na putu do konačnog izgleda njezina kostima. Redatelj, scenograf, šminka, frizura, tekst, gluma, scenski pokret... sve to utječe na rad kostimografa. To je za mene posebno iskustvo, posao koji obožavam. Ponekad mi treba taj odmak od mode, od moje sigurne zone. Trebam i taj kolektivni rad, kada prestajem biti sam svoj šef, kada se prepustim drugim ljudima, kada radim u timu, kazao je Zigman u jednom intervjuu za Večernji list.

Beyoncé has returned with a new outfit in Phoenix.#RENAISSANCEWorldTour pic.twitter.com/co9Cf4f8r5 — 𝚊𝚛𝚒𝚔 (@arikbeyhive) August 25, 2023

- Pravi sam kolorist, i kada crtam i kada kreiram. Iako me crna uvijek privlači, sviđa mi se sve ono pozitivno što ide iz jakih boja. Pretpostavljam da to dolazi iznutra, iz mog karaktera. Osoba sam koja voli ljude, koja se uvijek trudi zabaviti cijelo društvo, sve prebaciti na pozitivnu stranu. No, da se razumijemo, još sam na fakultetu naučio da je najteže raditi u crnoj boji. Ona ne dopušta ni najmanju pogrešku, dok jake boje na nekom modelu mogu i puno toga kamuflirati, dodao je Zigman.

