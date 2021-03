Ovo su intervjui koji su mijenjali svijet: Diana je priznala aferu, Cruise skakao po kauču...

Svijet s nestrpljenjem očekuje intervju koji su Harry i Meghan dali Oprah Winfrey u kojem će napasti britanski dvor. Vojvotkinja od Sussexa neće biti prva članica kraljevske obitelji koja će se javno otvoriti, naravno, niti prva poznata osoba koja je održala eksplozivni TV razgovor.

Najpoznatiji je svakako čuveni intervju Martina Bashira iz 1995. godine s Dianom, koji se emitirao devet mjeseci prije razvoda od princa Charlesa.Princeza je Camillu Parker Bowles opisivala kao "treću osobu" u kraljevskom braku, priznala nevjeru s vojnim kapetanom Jamesom Hewittom, te govorila o njezinoj borbi s bulimijom i sumnjama u Charlesovu prikladnost da postane kralj.

- Sve je to ukazivalo na probleme u mom braku. Tražila sam pomoć, no davala sam pogrešne signale, a ljudi su moje probleme s bulimijom koristili u druge svrhe. Rekli su da sam ja bila problem, da sam ja bila nestabilna. No problem je bio u tome što smo moj suprug i ja pokušavali sve zadržati idealnim samo kako ne bismo razočarali javnost, a očito je da je u naša četiri zida među nama bilo puno netrpeljivosti, kazala je Diana u intervjuu kojeg je pratilo 23 milijuna ljudi.

Nakon Dianinog intervjua drugi poznati intervju člana kraljevske obitelji je intervju princa Andrewa na BBC-ju iz 2019., u kojem je govorio o svom prijateljstvu s osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom.

Gledatelji i analitičari ostali su zapanjeni intervjuom, a jedan stručnjak za odnose s javnošću usporedio je snimku s "promatranjem čovjeka u živom pijesku". Princu su se na društvenim mrežama neumorno rugali zbog nekih njegovih komentara - posebno zbog spominjanja Pizza Expressa i činjenice da se nije znojio. No, presudilo mu je kada je rekao da uopće ne žali zbog prijateljstva s Epsteinom.

- Ljudi koje sam upoznao i prilike koje sam dobio i iz kojih sam učio, bilo od njega ili zbog njega, u konačnici su bili vrlo korisni, kazao je Andrew.

Tom Cruise će milijunima fanova uvijek biti Maverick iz Top Guna ili čovjek koji može ostvariti nemoguću misiju, ali za mnoge će biti upamćen i kao čovjek koji je 2005. skočio na Oprahin kauč.

Na zapanjujuće prekomjerni način Cruise je iskazao ljubav prema svojoj tada novoj djevojci Katie Holmes. "Nikad prije nismo vidjeli da se ovako ponašaš", rekla je Winfrey, prije nego što je publici rekla: "Dečko je otišao". Par se vjenčao sljedeće godine, ali glumica je 2012. godine zatražila razvod.

Martin Bashir je 2003. osigurao još jedno veliko ime za intervju, prešavši s BBC-a na ITV. Novinar je osam mjeseci surađivao s kraljem popa Michaelom Jacksonom u produkciji dokumentarnog filma "Living With Michael Jackson", koji je pokrivao škakljive teme, uključujući pjevačev strah od strogog oca i njegovu upotrebu estetske kirurgije.

Također su razgovarali o djeci pop zvijezde i pozivima drugima da provode vrijeme u njegovom domu. Pričalo se i o navodnom zlostavljanju djece, optužbama koje su eskalirale nakon pjevačeve smrti. Jackson se, nakon emitiranja u SAD-u i Velikoj Britaniji, požalio Nezavisnoj televizijskoj komisiji i Komisiji za standarde emitiranja zbog svog prikazivanja u emisiji.

Michael Parkinson, čovjek koji je intervjuirao tisuće slavnih, opisao je svoj nesretni neugodni razgovor s holivudskom zvijezdom Meg Ryan iz 2003. godine kao jedan od svojih najgorih.

Glumica se činila kao da ne želi biti tamo, dajući jednu riječ ili vrlo kratke odgovore na njegova pitanja. U jednom intervjuu nekoliko godina kasnije, Ryan je Parkinsona navodno nazvala "luđakom" i rekla da osjeća kako ju je "maltretirao" jer se gola pojavila u filmu koji je promovirala. Parkinson je o tome razgovarao mnogo puta i rekao je da iako Ryan očito nije bila dobro raspoložena, volio bi da je drugačije riješio situaciju. Nakon razgovora o tome kako se u jednom trenutku školovala za novinarku, Parkinson ju je pitao: "Što biste sada radili da ste na mom mjestu?, na što je ona odgovorila: "Završila intervju?"

Lance Armstrong bio je sportski heroj koji je biciklizmu donio svjetsku popularnost nakon što je preživio rak testisa i postao najveći u svom polju. No, u intervjuu kod Oprah priznao je da je uzimao droge za poboljšanje performansi i da je koristio transfuziju krvi za vrijeme dok je osvajao svojih sedam naslova na Tour de Franceu od 1999. do 2005. godine. U intervjuu je rekao da nije moguće toliko puta pobijediti u iscrpljujućoj utrci bez dopinga. Do emitiranja 2013. već su mu oduzimali pobjede Touru i doživotno mu zabranili daljnje nastupanje, ali ovo je bilo njegovo javno priznanje. Tijekom razgovora s Oprah priznao je da je njegovo priznanje vjerojatno "prekasno" za većinu ljudi.

Monica Lewinsky bila je 22-godišnja pripravnica u Bijeloj kući kad je započela vezu s tada 49-godišnjim Billom Clintonom dok je bio američki predsjednik, između 1995. i 1997. godine.

"Nisam imao seksualne veze s tom ženom", rekao je Clinton u svom demantiju, prije nego što se nastavio javno ispričavati 1998. godine, priznajući da je "zgriješio". Sljedeće godine Lewinsky je prekinula šutnju o međunarodnom skandalu u dugo očekivanom intervjuu s novinarkom Barbarom Walters. "Ponekad imam tople osjećaje, ponekad sam još uvijek ponosna na njega, a ponekad ga mrzim", rekla je za Clintona.

Jedan od najpoznatijih hrvatskih televizijskih intervjua dogodio se 2004. godine u emisiji "Večer s Joškom Lokasom", kada je Severina novinaru i voditelju Lokasu dala prvi intervju nakon što je njena privatna snimka procurila u javnost. Severina je tada govorila kako se osjećala kada je shvatila da je kaseta za koju je mislila da je uništena nakon dvije godine završila u tuđim rukama, a kasnije se proširila po Hrvatskoj i regiji.

- Joško, nitko nije umro, sve je ok', kazala je tada Severina Lokasu koji joj je postavljao sućutna pitanja.