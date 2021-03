Vrtoglavi iznos! Otkriveno koliko će Oprah Winfrey zaraditi na intervjuu s Meghan i Harryjem

Svijet nestrpljivo odbrojava trenutke do najiščekivanijeg intervjua godine s glumicom i vojvotkinjom od Sussexa Meghan Markle (39), odnosno suprugom princa Harryja (36). Ona je s njim gostovala kod Oprah Winfrey (67) te će u dvosatnom intervjuu, koji će se prikazati na CBS-u, otkriti sve oko odlaska iz kraljevske obitelji, prekidu dužnosti u okviru njihovih uloga na dvoru te životu u Americi, kamo su se otisnuli krajem 2019. godine.

Vijest o odlasku iz kraljevske obitelji koja je šokirala dvor, ali i svjetsku javnost, odjekuje glasnije no ikada, a poznata voditeljica Oprah Winfrey dobila je priliku razgovarati s parom o intimnim razlozima njihovih odluka koje stoje iza toga. Zbog toga će se, pišu britanski mediji, masno obogatiti.

Prema dosad poznatim informacijama CBS će isplatiti do 7 do 9 milijuna dolara samoj Oprah, odnosno njenoj produkcijskoj kući Harpo Productions, a prava za prikazivanje intervjua otkupilo je dosad 17 zemalja. U Ujedinjenom Kraljevstvu to je za milijun funti učinio ITV koji će imati TV premijeru intervjua para dan kasnije.

Dok napetosti na dvoru uoči intervjua eskaliraju do neviđenih razmjera, glasnogovornik bivšeg kraljevskog para oglasio se nakon što su se cifre pojavile u medijima. Premda će Oprah, kažu njihovi predstavnici, primiti veliki honorar, Meghan i Harry nisu plaćeni za specijalni intervju niti primaju financijsku donaciju za dobrotvornu svrhu po izboru.

Međutim, stručnjaci se slažu da će publicitet koji je dosad nastao zbog intervjua, a koji diže puno prašine donijeti zaradu od oko milijardu dolara brendu kojeg je par pokrenuo u Americi. Isto tako, postigli su višemilijunske dogovore s Netflixom i Spotifyjem.

Oprah Winfrey je dobra prijateljica Meghan Markle još iz razdoblja kada glumica nije bila u vezi s Harryjem. Bila je gošća na njihovom vjenčanju 2018. godine, a uoči velikog događaja slavna voditeljica htjela ju je intervjuirati. O tome raspravljaju i u dugoočekivanom intervjuu, a CBS jučer je pustio isječak u kojem se Meghan i Oprah prisjećaju tog razgovora.

- Dobro se sjećam tog razgovora - kaže Meghan Oprah nakon što ju je podsjetila da ju je tada buduća prinčeva supruga morala odbiti pod izlikom da sada nije pravi trenutak. - Nije mi bilo dozvoljeno s tobom razgovarati osobno, tada! Kraj mene su morali biti nazočni ljudi iz odjela za komunikacije i sjediti sa mnom - pojašnjava vojvotkinja od Sussexa, a Oprah ju pita: "Tamo su bili i drugi ljudi dok smo pričale na telefon? Tada si me pristojno odbila i rekla da će 'vjerojatno biti prilike i bolje vrijeme'. Zbog čega je sada pravo vrijeme za to?", pitala ju je Oprah.

Meghan je zamišljeno zastala pa započela: "Zbog puno stvari."

Obrazložila je kako se sada nalaze "s druge strane" i da imaju životno iskustvo te mogućnost da donose vlastite odabire.

- Nisam tada mogla pristati na intervju. To nije bila odluka koju sam mogla sama donijeti - objašnjava Meghan i napominje: "Kao odrasla osoba koja je živjela vrlo neovisnim životom do trenutka kad sam ušla u konstrukt koji je drugačiji od onoga što ljudi zamišljaju da jest. Jako je oslobađajuće imati pravo i privilegiju reći 'Da, sada sam spremna pričati", rekla je Markle. Oprah joj je dobacila da to može sada napraviti za sebe i ne konzultirajući se s drugima.

- Da, upravo tako. Donošenje vlastitih odluka i mogućnost da govorim u svoje ime - potvrdila je vojvotkinja od Sussexa.

Podsjetimo, svijet sa strepnjom iščekuje intervju vojvotkinje od Sussexa Meghan Markle (39) i princa Harryja (36) kod Oprah Winfrey, a s britanskog dvora ne prestaju pristizati priče koje se vežu uz razdoblje bivanja Sussexovih u Velikoj Britaniji. Naime, insideri iz palače tvrde da je Meghan optužila Kate Middleton (39) i suprugu princa Charlesa (72), Camillu Parker Bowles (73), za širenje priča koje su se ovih dana javile u britanskim medijima, a tiču se svjedočanstva bivšeg osoblja koje je Meghan navodno maltretirala, piše Daily Mail.

Optužbe se nižu, a napetosti rastu kako se bliži trenutak prvog dvosatnog intervjua Meghan i Harryja nakon napuštanja dužnosti i kraljevske obitelji koji će se premijerno prikazati na američkom CBS-u 7. ožujka. Hrvatski gledatelji moći će intervju pogledati na RTL-u dan kasnije, odnosno u 19 sati u ponedjeljak 8. ožujka. Priče o maltretiranju osoblja, kao i onu da je rasplakala Kate Middleton tijekom probe haljina uoči Meghanina vjenčanja, tvrdi Meghan, plasirali su Kate, Camilla ili Charles. Buckinghamska palača pokrenula je istragu zbog navoda da je Meghan Markle maltretirala kraljevske pomoćnike. Vojvotkinju od Sussexa optužuju da je "otjerala" dva pomoćnika i srušila povjerenje drugog člana osoblja, bivšeg pomoćnika koji je Harryja i njegovu suprugu danas nazvao "bezobraznim nasilnicima", objavio je The Times proteklih dana, a sada je taj broj svjedočanstava narastao na barem deset bivših zaposlenika koji su voljni surađivati u razotkrivanju tretmana Meghan prema njima. Zbog svih tvrdnji Meghan je optužila Kate i Camillu te princa Charlesa (72) da namjerno šire priče koje ju ocrnjuju. Isprva, nitko otamo nije htio komentirani nanizane optužbe jer su se svi usredotočili na zdravstvene probleme princa Philipa (99) koji je već treći tjedan u bolnici, a nedavno je i operiran. Unatoč tome, intervju će se prikazati kako je dogovoreno.

Foto: YouTube Screenhshot

Meghan je ranije rekla za The Times da ih Buckinghamska palača "koristi za lažno predstavljanje temeljeno na zavaravajućim i štetnim dezinformacijama" o postupanju s osobljem, nakon što su je bivši pomoćnici optužili za "emocionalnu okrutnost i manipulaciju" te da ih je tjerala na plač i ostavljala ih da se tresu od straha. Njezini odvjetnici rekli su da je bivšu glumicu "rastužio posljednji napad na njezin lik, posebno kao nekoga tko je duboko je posvećen pružanju podrške onima koji su doživjeli bol i traumu". Osim toga, The Times piše i kako je Meghan na večeri na Fidžiju 2018. godine nosila dvije dijamantne naušnice od 500.000 funti koje su bile vjenčani dar prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana iz Saudijske Arabije, i to tri tjedna nakon što je SAD tvrdio da je odobrio ubojstvo novinara Jamala Khashoggija u saudijskom konzulatu u Istanbulu.

Meghan je pomoćnicima tada tvrdila da su posuđene od draguljara, a ne da joj ih je osobno dao Bin Salman. Podsjetimo, u nedjelju 7. ožujka u Americi će se emitirati intervju princa Harryja i njegove supruge Meghan s Oprom Winfrey. To je prvi TV intervju što su ga vojvoda i vojvotkinja od Sussexa dali medijima otkako su prošle godine doselili u Kaliforniju. Prije preseljenja, par se žalio na odnos britanskih tabloida prema Meghan, čiji je otac bijelac, a majka Afroamerikanka, a prema njihovim riječima, neki su postupci eskalirali do razine maltretiranja i rasizma. Buckinghamska palača u veljači je objavila da se Harry i Meghan više ne mogu vratiti na dužnost aktivnih članova britanske kraljevske obitelji.