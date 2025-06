Ovo su brojevi vezani uz vjenčanje godine! Evo kada će osnivač Amazona izgovoriti sudbonosno 'da', a par je unajmio i 60 taksija

PETRA ŠKROBOT

'Hrana u New Yorku izgleda primamljivo, porcije su obilne, no kada zagrizete, dobijete nešto prilično bezlično'

Svima koji putuju u New York od srca preporučujem da u prtljagu obavezno spreme udobne tenisice. To je stvar broj jedan. I to ne bilo kakve, nego one u kojima bez problema možete hodati satima. New York je grad koji se ne otkriva iz automobila ni podzemne željeznice, nego pješice