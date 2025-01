Ova atraktivna plavuša postaje sve popularnija članica Trumpove obitelji, evo tko je ona

JOHN SYKES

Preminuo slavni glazbenik, znamo ga kao autora brojnih rock hitova

Najznačajniji period njegove karijere započeo je 1984. godine kada se pridružio Whitesnakeu. Sykes je odigrao ključnu ulogu u stvaranju njihovog najuspješnijeg albuma "Whitesnake" iz 1987. godine. Sudjelovao je u pisanju brojnih pjesama uključujući megahitove "Still of the Night" i "Is This Love"