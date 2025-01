Danijela Martinović podijelila fotografiju s roditeljima koje rijetko viđamo: Vrijeme prolazi, ali obitelj je uvijek tu

Od početka njezine karijere Danijeli Martinović roditelji Ivanka i Ivan bili su velika podrška na čemu im je pjevačica neizmjerno zahvalna i iako sada živi u Zagrebu, trudi se svaki slobodan trenutak provesti u roditeljskom domu u Splitu gdje su i snimljene fotografije koje je sada objavila na Instagramu. Pjevačica je objavila dvije fotografije na kojima sjedi za stolom s roditeljima i napisala je: Vrijeme prolazi, ali obitelj je uvijek tu. Za stolom, kroz smijeh i razgovor, učimo što znači biti zajedno. Godina dana razlike, ali ljubav se ne mijenja. Hvala što ste moj oslonac. U komentarima su joj obožavatelji poručili kako su roditelji sve.

- Dom nije mjesto nego osjećaj, a ima li igdje čovjek taj osjećaj jači nego u roditeljskom zagrljaju. Divna i sretna obitelj Martinović. To je bogatstvo neprocjenjivo. Predivna obitelj - napisali su joj obožavatelji. Prije sedam godina Danijela je održala govor na TEDxZagreb i tada joj je otac priredio iznenađenje koje nikada neće zaboraviti i koje ju je jako ganulo i podijelila je to s pratiteljima na Instagramu.

- Moj tata priredio mi je iznenađenje. Došao je sam, nenanavljen i cijeli dan me čekao sjedeći u publici da bi me čuo, da bi moje srce osjetilo njegovo dok govorim priču svog života. Zagrlio me, vidjela sam - ponosan je, preponosan - kupila sam suze. - napisala je tada Danijela i podijelila detalje tatinog iznenađenja.

- Rekao je: 'Dušo, ja se odmah vraćam za Split.' 'Ali, kako ćeš tata, pa ponoć je, umoran si, cijeli dan si tu, nemoj zezat, prespavaj, molim te.' Kaže on s osmijehom, uvijek s osmijehom: 'Dušo (uvijek me tako zove, 'ko šiša ime - to je samo simbol), ide tata, imam sutra posla, a ja sam bio, vidio te i čuo i to je meni najvažnije.' To se zove Ljubav na djelu - o tome se piše i priča kad se kaže da najljepše stvari nemaju cijenu. Ako me ikad budu opet pitali: "Kad ti misliš odrasti?" Sad znam - nikad. Najljepše je biti curica svoga tate - zaključila je Danijela uz objavu njihove zajedničke fotografije na Instagramu.