Obrat u obitelji Harisa Džinovića: Pjevač također varao suprugu Melinu?

Razvod supružnika Meline i Harisa Džinovića jedna je od nezaobilaznih tema u medijima. Pjevač Haris Džinović (72) prethodno je aludirao na to da je Melina imala aferu kada je rekao da "prevareni muž zadnji sazna", no sada se pojavio izvor koji je progovorio za Kurir i otkrio da je pjevač također imao avanturu. Haris je imao neobaveznu vezu s javnosti nepoznatom djevojkom koja je deset godina mlađa od njegove bivše supruge. S njom se viđao u vili kada Melina i djeca nisu bili kod kuće.

- Bez obzira na to što je Haris u godinama, on je veliki zavodnik. Ali nije ni on dobrica. Čuo sam kada je nedavno aludirao da se razvodi zbog toga što je on kao prevareni muž posljednji saznao, ali nije mi jasno zašto ne kaže da je i on imao avanture tijekom braka. Žene s kojima se on tajno viđao nisu baš reprezentativne za javnost, ali je s njima provodio vrijeme - rekao je izvor za Kurir.

- S jednom je mjesecima bio u kombinaciji. Ta djevojka je zgodna, odgovaralo mu je to što ga sluša, a stalno joj se žalio na Melinu. Zamislite, dođe vam djevojka i onda vi pričate s njom o ženi i to je glavna tema. Melina je za njegovu vezu saznala tako što je vidjela poruke u njegovom mobitelu, nastala je svađa iako su već tada između njih bili zategnuti odnosi - zaključio je izvor za regionalni medij.

Prije nekoliko dana, Haris je dao intervju za tamošnju televiziju i otvorio svoju dušu. – Ona je napustila mene, a ne ja nju. Ona zna razloge. Bilo mi je možda teško prije godinu dana, godinu i pol dana, jer mi se razbija obitelj. Svi živimo tu, jedino se gospođa iselila svojom voljom, tako da, pomirenje – ne. Mislim, što ja znam, slomiti kruh ovako na pola, pa ga opet sastaviti, kakav će biti? - rekao je Džinović.

Inače, Melina i Haris Džinović započeli su ljubavnu romansu davne 2002. godine, dok je ona bila na studiju, a vjenčali su se 12 godina kasnije. Kako je ranije pričao pjevač, ovaj sad već bivši par upoznao se u Sarajevu, potpuno spontano, a njihov odnos krenuo je iz avanture.

Podsjetimo, Džinović je odlučno prekinuo šutnju vezanu uz svoj razvod s Melinom, a kako tvrdi, razlog tome je upravo Melinina nevjera. – Ona zna razlog, ona je napustila mene, nisam ja nju... Ja ne znam ništa, uglavnom prevareni muž zadnji dozna – rekao je Haris i dodao potom: – Kažu ljudi da je razvod poslije smrti najteža stvar.. Ja bih to malo demantirao. Pa fino, ako se tebi ne sviđa da budeš sa mnom, neću ni ja biti s tobom – izjavio je Džinović za IN Magazin prošlog tjedna još dok je boravio u Zagrebu gdje je nastupio u jednom noćnom klubu.

