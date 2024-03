VIDEO Fotografi snimili Kate Middleton prvi put nakon operacije, no dio obožavatelja ne vjeruje da je to ona

Skandal u britanskoj kraljevskoj obitelji, čini se, polako jenjava. Princeza Kate nakon brojnih nagađanja o njezinu zdravstvenom stanju i bračnim problemima proteklog se vikenda pojavila u javnosti u društvu supruga, princa Williama, a britanski mediji sad dijele njezine fotografije i snimke. Prvo je procurila informacija kako je Middleton viđena u lokalnoj trgovini domaćih proizvoda u blizini dvorca Windsor te da je djelovala zdravo, opušteno i sretno. Nakon toga počele su kolati fotografije na kojima princeza u opuštenom, crnom izdanju šeta, a sada je došao i video.

Snimku je objavio britanski The Sun, a nastala je na istom mjestu gdje i fotografije. Video možete pogledati OVDJE. Na videu, koji je nastao u subotu u Windsoru, vidi se princeza Kate koja s Williamom izlazi iz lokalne trgovine. Princeza je odjevena u sportsku garderobu i izgleda onako kako je izgledala i prije operacije kojoj je podvrgnuta u siječnju ove godine.

No, iako princeza djeluje dobro te da je to ona, obožavatelji kraljevske obitelji tvrde da ipak nije, odnosno da se gospođa na snimci razliku je od princeze. 'Ne izgleda mi kao Kate', 'Ovo nije Kate, pogledajte njezin nos!', 'Jako mi je čudno što se nije mogla fotografirati ili reći da je sve u redu, a sada je odjednom dobro', 'Kosa ne izgleda isto', 'Tko je ovo? Ne izgleda dobro ako je to ona', neki su od komentara na društvenim mrežama. 'Slika koju je generirala umjetna inteligencija, čak nije ni dobra. Ovo zataškavanje postaje još neugodnije i jednako zabrinjavajuće', tvrde još teoretičari s interneta. Ipak, trenutno je jednako tako mnogo i onih koji su uvjereni da ovo zaista jest dokaz da je princeza od Walesa dobro i da obožavatelji kraljevske obitelji samo vole dramu. 'Ovo je dokaz da je žena ok, ajmo je sad ostaviti na miru', 'Ok, što vam još treba kao dokaz?', pišu obožavatelji.

Podsjetimo, osoba koja je princa i princezu vidjela uživo za medije je kazala da ju je njezino pojavljivanje iznenadilo.

- Nakon svih šuškanja o njezinom stanju, iznenadilo me što sam je vidio tamo - rekao je izvor za The Sun te dodao da je bila sa suprugom i izgledala sretno.

- Djeca nisu bila s njima, ali ovo je dobar znak oko njenog zdravlja! Očito joj je dovoljno dobro da ide po trgovinama - rekao je. Međutim, ne postoje fotografije princeze, navodno zbog molbe da se sačuva njihova privatnost dok se Kate oporavlja.

Inače, nedavno se pročulo i da princeza planira svoje pojavljivanje u javnosti. Britanski mediji pišu, kako je princeza zakazala svoje obraćanje kako bi prestale glasine. Izvor blizak princezi otočkim je medijima potvrdio da će uskoro princ William i ona otkriti više detalja o njezinoj bolesti. The Sunday Times piše kako će se princeza u javnosti pojaviti nakon 17. travnja, kad njezinoj djeci završavaju školski praznici. Kad se skroz oporavi i vrati kraljevskim dužnostima, tad bi mogla progovoriti o zdravstvenom stanju, navodi britanski tabloid. Princezini prijatelji vjeruju da će se više informacija o njezinom oporavku objaviti u dogledno vrijeme, ali pod njezinim uvjetima.

- Htjet će biti jasnija i otvorenija, ali učinit će to kad se bude osjećala spremnom. To će biti njezina odluka. Neće ju se požurivati - kazala je upućena osoba.

