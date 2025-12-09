Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
OBOŽAVA TO

Lana Jurčević u drugoj trudnoći ne prestaje jesti jedno jelo: Imam to na meniju svaka dva dana

Poznati na zagrebačkoj špici
Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
09.12.2025.
u 21:00

Pjevačica je nedavno obožavateljima otkrila kako je drugi put trudna, a nedugo prije toga objavila je i novu pjesmu "Dio mene" koju je posvetila kćeri Mayli

Lana Jurčević nedavno je na društvenim mrežama otkrila kako je drugi put trudna, a prije toga objavila je i novu pjesmu nakon duže stanke. - Pjesma 'DIO MENE' je preživjela sve moje faze u ove dvije godine koliko me čekala, sve pokušaje snimanja i pjesme i spota, ali nismo odustali... i sad je tu! - napisala je Lana prije mjesec dana kada je na društvenim mrežama najavila izlaska nove pjesme. Ubrzo je potvrdila i da je trudna, a u spotu za njezinu novu pjesmu pojavljuje se njezin partner Filip i njihova kći Mayla Lily kojoj je Lana i posvetila ovu pjesmu.

U razgovoru za IN Magazin Lana je otkrila kako je malena oduševljena pjesmom te stalno sluša "Dio mene", a ova pjesma nam otkriva jednu novu Lanu. - Jedna sam nova verzija sebe i mislim da je negdje u glavama ljudi ja više možda nisam ono što sam im bila kad sam imala 20 godina i možda ta neka tematika. Tako da sigurno će to utjecati na neki odabir i mislim da je najvažnije da ti ljudi vjeruju - objašnjava Lana. Povjerila je u razgovoru kako u drugoj trudnoći ima veliku želju za jednim jelom.

FOTO Evo kako se mijenjala tijekom karijere: Lana Jurčević čeka drugo dijete, a na sceni je više od 20 godina
Poznati na zagrebačkoj špici
1/48

- Stari moj, koliko ja drmam po sarmama, ja ne mogu to sebi uopće objasniti, to ti je vjerojatno do zelja, znaš i kiselog nekog, kiselih krastavaca. I taman je sad ova sezona, gle da je sad ono ljeto, sigurno ne bi sarme imala na meniju, ali imam ih sad svaka dva dana, ne znam, jednostavno sam opsjednuta njima - ispričala je pjevačica. Osvrnula se i na to kako je njezin partner Filip divan otac.
- On zapravo od prvog dana jako dobro hendla s njom. Nekim muškarcima treba malo vremena, ali on je to, te pelene, presvuci, prebaci, lijevo-desno, stvarno je bio što se tog tiče od prvog momenta spretan. Ja sam možda nekako čak prebojažljiva, ajmo to tako reć ovaj možda u nekim momentima pristupala. On je to ono kao da mu je deseto dijete - kaže Lana. 

Supruga premijera Plenkovića zasjala na primanju kod Macrona poput hollywoodske dive

Ključne riječi
showbiz nova pjesma trudnoća Lana Jurčević

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
4
uoči drugog koncerta

FOTO Thompson prošetao Varaždinom! Susreo se sa županom, izbornikom Dalićem i članovima braniteljskih udruga

Marko Perković Thompson posjetio je Županijsku palaču u kojoj se susreo sa županom Anđelkom Stričakom, saborskim zastupnikom Goranom Kaniškim, predsjednikom Županijske skupštine Krunoslavom Lukačićem,  izbornikom Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatkom Dalićem, načelnicima i gradonačelnicima, županijskim vijećnicima, pročelnicima i članovima svih braniteljskih udruga i ratnih postrojbi

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!