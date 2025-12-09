Lana Jurčević u drugoj trudnoći ne prestaje jesti jedno jelo: Imam to na meniju svaka dva dana

Lana Jurčević nedavno je na društvenim mrežama otkrila kako je drugi put trudna, a prije toga objavila je i novu pjesmu nakon duže stanke. - Pjesma 'DIO MENE' je preživjela sve moje faze u ove dvije godine koliko me čekala, sve pokušaje snimanja i pjesme i spota, ali nismo odustali... i sad je tu! - napisala je Lana prije mjesec dana kada je na društvenim mrežama najavila izlaska nove pjesme. Ubrzo je potvrdila i da je trudna, a u spotu za njezinu novu pjesmu pojavljuje se njezin partner Filip i njihova kći Mayla Lily kojoj je Lana i posvetila ovu pjesmu.

U razgovoru za IN Magazin Lana je otkrila kako je malena oduševljena pjesmom te stalno sluša "Dio mene", a ova pjesma nam otkriva jednu novu Lanu. - Jedna sam nova verzija sebe i mislim da je negdje u glavama ljudi ja više možda nisam ono što sam im bila kad sam imala 20 godina i možda ta neka tematika. Tako da sigurno će to utjecati na neki odabir i mislim da je najvažnije da ti ljudi vjeruju - objašnjava Lana. Povjerila je u razgovoru kako u drugoj trudnoći ima veliku želju za jednim jelom.

- Stari moj, koliko ja drmam po sarmama, ja ne mogu to sebi uopće objasniti, to ti je vjerojatno do zelja, znaš i kiselog nekog, kiselih krastavaca. I taman je sad ova sezona, gle da je sad ono ljeto, sigurno ne bi sarme imala na meniju, ali imam ih sad svaka dva dana, ne znam, jednostavno sam opsjednuta njima - ispričala je pjevačica. Osvrnula se i na to kako je njezin partner Filip divan otac.

- On zapravo od prvog dana jako dobro hendla s njom. Nekim muškarcima treba malo vremena, ali on je to, te pelene, presvuci, prebaci, lijevo-desno, stvarno je bio što se tog tiče od prvog momenta spretan. Ja sam možda nekako čak prebojažljiva, ajmo to tako reć ovaj možda u nekim momentima pristupala. On je to ono kao da mu je deseto dijete - kaže Lana.