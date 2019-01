Novi rat vojvotkinje Meghan i njenog oca: Ucjenom do kraljevskog dvora

Iako britanska kraljevska obitelj godinama pokušava sav “prljavi veš” držati daleko od očiju javnost, čini se da su dolaskom Meghan Markle dobili novu ljubimicu tabloida čiji svaki potez javnost i mediji seciraju do u detalje. Za neke stvari, zbog kojih negoduje kraljica, novopečena vojvotkinja je sama kriva, dok je za druge ipak zaslužna njezina američka obitelj…

Ovo se, dakako, poglavito odnosi na Thomasa Marklea oca bivše glumice. U svom najnovijem istupu negdašnji direktor rasvjete u Hollywoodu je odlučio da će, ako već drukčije ne ide, prisilom natjerati kći i njezinog supruga, princa Harryja, da stupe u kontakt s njim. Obratio im se, kao i dosad, putem medija te kazao da će, ako ga njih dvoje uskoro ne kontaktiraju, nastaviti iznositi činjenice iz privatnog života vojvotkinje od Sussexa. Što ga je ponukalo na ovakav čin, koji su osudili čak i u dijelu javnosti koja ga je dosad žalila pa čak i podržavala, nije do kraja jasno. Nagađa se, doduše, da je ovakvom istupu kumovala i činjenica da bračni par očekuje prinovu, a on je ponovno isključen iz svega.

- Neću pristati na zavjet tišine i postajat ću sve glasniji - kazao je Markle. Doduše, pomirljivim tonom je dodao kako je, eto, svjestan da je u prošlosti, kako kaže, činio greške, no pozvao je princa Harryja da “odraste i prijeđe preko toga”.

Za tabloid The Sun ispričao je i što bi, u slučaju susreta, rekao Harryju.

- Ako sam ja prva osoba koja te uvrijedila ili povrijedila tvoje osjećaje onda je pred tobom dug put. Ne mogu prihvatiti tvoje ponašanje, meni se to čini kao arogancija – odlučan je bio Markle koji se kraljevskoj obitelji obraća uglavnom putem medija. Tako je, prenose britanski tabloidi, već tvrdio da je jako bolestan te da će umrijeti pa se želi s Meghan vidjeti još dok je živ. Sedamdesettrogodišnji Amerikanac kazao je prošlog ljeta kako u kćerinim očima može vidjeti da je ona nesretna na dvoru te da živi pod velikim pritiskom. Sve te njegove navode Meghan nikada nije javno komentirala. Ipak, podsjetimo, unatoč višegodišnjim neslaganjima, pozvan je na kraljevsko vjenčanje, no samo četiri dana prije objavljeno je kako otac mladenke neće prisustvovati ceremoniji, a trebao je svoju kćer odvesti do oltara.

- Hoće li rođenje bebe biti prilika da se otac i kći konačno pomire ili će se jaz među njima još više produbiti, vidjet će se uskoro.

Celebrity baby boom: Pogledajte koga je sve razveselila prinova u 2018. godini