Nova TV potvrdila! Nakon uzbudljivog finala, gledatelji uskoro mogu očekivati nove epizode ove serije

Popularna turska drama „Daleki grad“ uskoro se vraća s novom sezonom. Nakon uzbudljivog finala, nove epizode gledatelji uskoro mogu očekivati na Novoj TV. Druga sezona donosi priču o ljubavi koja uzvraća udarac i prkosi svim nedaćama, sve dok se ne pojavi teška istina koja će promijeniti sve.

U središtu radnje je Alya Albora, liječnica koja se nakon povratka iz Kanade našla u vrtlogu obiteljskih tajni i prijetnji koje joj ugrožavaju slobodu, ali i život. Ljubav je pronašla bratom svog ubijenog supruga, Cihanom Alborom, moćnim vođom obitelji čiji pokušaji da zaštiti ono do čega mu je stalo sve više potresaju temelje njihove svakodnevice. U glavnim ulogama gledatelji imaju priliku uživati u iznimnim izvedbama turskih zvijezda: Sinem Ünsal u ulozi Alye i Ozan Akbaba kao Cihana. Snimana u povijesno bogatom i slikovitom Mardinu, serija „Daleki grad“ u svakom kadru donosi spoj tradicije i suvremenosti, ljubavi i izdaje, snage i slabosti.

U posljednjoj epizodi prve sezone gledatelji su svjedočili dramatičnim događajima koji su potresli obitelj Albora. Od tragične nesreće u kojoj su stradali Kaya i Nadim, preko Demirovog otvorenog obračuna s Cihanom, pa sve do Alyine teške odluke nakon što je postala meta opasne igre. U trenutku kad je izgledalo da bi ljubav mogla sve nadvladati, nove prijetnje bacit će tamnu sjenu na budućnost Alye i Cihana. Njih dvoje unatoč svemu odlučuju dati šansu svojoj ljubavi i vraćaju se u konak.

No njihova odluka pokrenut će lanac događaja koji bi mogao imati nesagledive posljedice, kako za njih, tako i za cijelu obitelj. Mine kreće u opasnu osvetu, Ecmel koristi kaos kako bi ojačala vlastitu poziciju, a šokantna istina o Boranovu ubojstvu unosi duboki razdor među članove obitelji. Ulog nikad nije bio veći, a pitanje tko će preživjeti ovu novu bitku tek se treba razriješiti. Ne propustite novu uzbudljivu sezonu serije „Daleki grad“ uskoro na Novoj TV!