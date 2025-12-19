Naši Portali
mnogima omiljena

Nova TV potvrdila! Nakon uzbudljivog finala, gledatelji uskoro mogu očekivati nove epizode ove serije

VL
Autor
Vecernji.hr
19.12.2025.
u 22:45

U posljednjoj epizodi prve sezone gledatelji su svjedočili dramatičnim događajima koji su potresli obitelj Albora. Od tragične nesreće u kojoj su stradali Kaya i Nadim, preko Demirovog otvorenog obračuna s Cihanom, pa sve do Alyine teške odluke nakon što je postala meta opasne igre

Popularna turska drama „Daleki grad“ uskoro se vraća s novom sezonom. Nakon uzbudljivog finala, nove epizode gledatelji uskoro mogu očekivati na Novoj TV. Druga sezona donosi priču o ljubavi koja uzvraća udarac i prkosi svim nedaćama, sve dok se ne pojavi teška istina koja će promijeniti sve.

U središtu radnje je Alya Albora, liječnica koja se nakon povratka iz Kanade našla u vrtlogu obiteljskih tajni i prijetnji koje joj ugrožavaju slobodu, ali i život. Ljubav je pronašla bratom svog ubijenog supruga, Cihanom Alborom, moćnim vođom obitelji čiji pokušaji da zaštiti ono do čega mu je stalo sve više potresaju temelje njihove svakodnevice. U glavnim ulogama gledatelji imaju priliku uživati u iznimnim izvedbama turskih zvijezda: Sinem Ünsal u ulozi Alye i Ozan Akbaba kao Cihana. Snimana u povijesno bogatom i slikovitom Mardinu, serija „Daleki grad“ u svakom kadru donosi spoj tradicije i suvremenosti, ljubavi i izdaje, snage i slabosti.

U posljednjoj epizodi prve sezone gledatelji su svjedočili dramatičnim događajima koji su potresli obitelj Albora. Od tragične nesreće u kojoj su stradali Kaya i Nadim, preko Demirovog otvorenog obračuna s Cihanom, pa sve do Alyine teške odluke nakon što je postala meta opasne igre. U trenutku kad je izgledalo da bi ljubav mogla sve nadvladati, nove prijetnje bacit će tamnu sjenu na budućnost Alye i Cihana. Njih dvoje unatoč svemu odlučuju dati šansu svojoj ljubavi i vraćaju se u konak.

FOTO Možete li vjerovati? Ovako je Dominik izgledao kada je ušao u 'Život na vagi'
1/16

No njihova odluka pokrenut će lanac događaja koji bi mogao imati nesagledive posljedice, kako za njih, tako i za cijelu obitelj. Mine kreće u opasnu osvetu, Ecmel koristi kaos kako bi ojačala vlastitu poziciju, a šokantna istina o Boranovu ubojstvu unosi duboki razdor među članove obitelji. Ulog nikad nije bio veći, a pitanje tko će preživjeti ovu novu bitku tek se treba razriješiti. Ne propustite novu uzbudljivu sezonu serije „Daleki grad“ uskoro na Novoj TV!

Glavni osumnjičeni za ubojstvo slavnog redatelja njegov je sin! Bivši beskućnik godinama se borio s ovisnošću
