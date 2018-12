Obožavatelji uvjereni: 'Princ William potpuno ignorira Meghan Markle'!

Glavna tema u medijima posljednjih tjedana je svađa mladih vojvoda i vojvotkinja na britanskom kraljevskom dvoru. Otkrilo se ipak da je Meghan Markle provela Božić sa svojom kraljevskom rodbinom.

Lijepa glumica i Kate Middleton navodno su provele blagdane igrajući društvene igre, kako piše britanski The Sun, a čak su se u jednom trenutku udružile i zajedno igrale protiv ostatka obitelji.

No nažalost, nije sve tako lijepo kako se čini, jer u videu koji je jedan fan objavio na Twitteru mnogi su primijetili da princ William potpuno ignorira Meghan i da se "čini da nešto s njima nije u redu".

These onlookers really showed up for Meghan. They were all calling her name. Validation! She is loved. A good girl can't be kept down!#harryandmeghan pic.twitter.com/jE9Z8mBiIS