VIDEO E, ovo je hit! Evo kako izgleda čišćenje pozornice između nastupa u 'Supertalentu'

Nakon nastupa simpatične obitelji iz Ukrajine u filanu Supertalenta, publika u zagrebačkoj Arena Zagreb ostala je iskreno oduševljena. Bio je to njihov posljednji izlazak na ovu velebnu pozornicu, ali i nastup koji je još jednom potvrdio zašto su tijekom cijele sezone slovili za jedne od najvećih favorita. Njihova izvedba, kao i prethodna, bila je tehnički zahtjevna i vizualno impresivna – uključivala je vodeni bazen, što je cijelom nastupu dalo dodatnu dozu čarolije, ali i složenosti. Upravo zato, između točaka slijedio je brzi i precizno organizirani proces čišćenja pozornice, kako bi sve bilo spremno za sljedeće izvođače. U videu koji smo snimili možete zaviriti iza kulisa i vidjeti kako izgleda taj manje vidljiv, ali ključan dio televizijskog spektakla.Čišćenje pozornice Supertalenta između nastupa
Ova talentirana obitelj već je na samim audicijama osvojila srca publike i žirija, a posebno glazbenice Maje Šuput, koja je članica žirija već devetu sezonu zaredom. Upravo im je ona tada pritisnula zlatni gumb, osiguravši im izravan prolazak u finale – trenutak koji je bio jednako emotivan koliko i nezaboravan. U polufinalu su se predstavili posebno osmišljenom, snažno emotivnom točkom u kojoj su ispričali priču o vlastitoj obitelji. Kroz pokret, glazbu i savršeno usklađenu koreografiju ponovno su dirnuli Maju do suza, dok su ostatak žirija digli na noge i zaslužili dugotrajan, gromoglasan pljesak publike.
Ni finalni nastup nije prošao bez snažnih emocija. Maja Šuput ni ovoga puta nije skrivala suze - “ronila je krokodilske suze”, jasno pokazujući koliko ju je njihova priča dotaknula. Svojom iskrenom reakcijom i toplim riječima podrške još im je jednom poželjela pobjedu, a publika je dobila još jedan dokaz da se na pozornici Supertalenta ne rađaju samo vrhunske izvedbe, nego i trenuci koji se pamte dugo nakon što se reflektori ugase.VIDEO Evo što se dogodilo za vrijeme reklama 'Supertalenta'! Iznenada se pojavio popularni pjevač