VIDEO E, ovo je hit! Evo kako izgleda čišćenje pozornice između nastupa u 'Supertalentu'

Nakon nastupa simpatične obitelji iz Ukrajine u filanu Supertalenta, publika u zagrebačkoj Arena Zagreb ostala je iskreno oduševljena. Bio je to njihov posljednji izlazak na ovu velebnu pozornicu, ali i nastup koji je još jednom potvrdio zašto su tijekom cijele sezone slovili za jedne od najvećih favorita. Njihova izvedba, kao i prethodna, bila je tehnički zahtjevna i vizualno impresivna – uključivala je vodeni bazen, što je cijelom nastupu dalo dodatnu dozu čarolije, ali i složenosti. Upravo zato, između točaka slijedio je brzi i precizno organizirani proces čišćenja pozornice, kako bi sve bilo spremno za sljedeće izvođače. U videu koji smo snimili možete zaviriti iza kulisa i vidjeti kako izgleda taj manje vidljiv, ali ključan dio televizijskog spektakla.

Čišćenje pozornice Supertalenta između nastupa Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ova talentirana obitelj već je na samim audicijama osvojila srca publike i žirija, a posebno glazbenice Maje Šuput, koja je članica žirija već devetu sezonu zaredom. Upravo im je ona tada pritisnula zlatni gumb, osiguravši im izravan prolazak u finale – trenutak koji je bio jednako emotivan koliko i nezaboravan. U polufinalu su se predstavili posebno osmišljenom, snažno emotivnom točkom u kojoj su ispričali priču o vlastitoj obitelji. Kroz pokret, glazbu i savršeno usklađenu koreografiju ponovno su dirnuli Maju do suza, dok su ostatak žirija digli na noge i zaslužili dugotrajan, gromoglasan pljesak publike.

Ni finalni nastup nije prošao bez snažnih emocija. Maja Šuput ni ovoga puta nije skrivala suze - “ronila je krokodilske suze”, jasno pokazujući koliko ju je njihova priča dotaknula. Svojom iskrenom reakcijom i toplim riječima podrške još im je jednom poželjela pobjedu, a publika je dobila još jedan dokaz da se na pozornici Supertalenta ne rađaju samo vrhunske izvedbe, nego i trenuci koji se pamte dugo nakon što se reflektori ugase.