FOTO Znate li tko je ovo? Domaća poduzetnica se puno promijenila tijekom godina, više ovako ne izgleda
Poduzetnica Iva Todorić na Instagramu je podijelila je niz fotografija i videozapisa s, kako se čini, glamuroznog blagdanskog događaja.
Foto: Instagram
Za ovu prigodu odabrala je dugačku, elegantnu crnu haljinu od baršuna bez naramenica koja je savršeno pratila njezinu figuru, stvarajući profinjenu siluetu sirene.
Foto: Instagram
. Cjelokupni dojam dodatno je podigla upečatljivim modnim dodacima, među kojima se posebno istaknuo višeslojni remen sastavljen od bisera i lanaca koji je naglasio njezin struk.
Foto: Instagram
Ništa manje zapažena nije bila ni njezina jedinstvena torbica sferičnog oblika, također ukrašena biserima, koja je kombinaciji dala dašak avangarde i luksuza.
Foto: Instagram
Kosu je podigla u elegantnu punđu, a cjelokupni izgled zaokružila je efektnim visećim naušnicama i decentnim make-upom s naglaskom na usnama.
Foto: Instagram
Kao i obično, objava je izazvala lavinu reakcija. Većina pratitelja bila je oduševljena njezinim izgledom, ostavljajući brojne komplimente i emotikone vatre i srca.
Foto: Instagram
"Predivna", "Predivna crno-bijelo", samo su neki od komentara.
Foto: Instagram
Iva često na Instagramu objavljuje slike svojih odjevnih kombinacija, a nerijetko je snime i fotografi Pixsella pa se tako lako može vidjeti kako se mijenjala tijekom godina.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Boris Scitar/HISTORY I/C
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Danko Vucinovic/24sata
