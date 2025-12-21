FOTO Znate li tko je ovo? Domaća poduzetnica se puno promijenila tijekom godina, više ovako ne izgleda

Poduzetnica Iva Todorić na Instagramu je podijelila je niz fotografija i videozapisa s, kako se čini, glamuroznog blagdanskog događaja.
Poduzetnica Iva Todorić na Instagramu je podijelila je niz fotografija i videozapisa s, kako se čini, glamuroznog blagdanskog događaja.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Za ovu prigodu odabrala je dugačku, elegantnu crnu haljinu od baršuna bez naramenica koja je savršeno pratila njezinu figuru, stvarajući profinjenu siluetu sirene.
Za ovu prigodu odabrala je dugačku, elegantnu crnu haljinu od baršuna bez naramenica koja je savršeno pratila njezinu figuru, stvarajući profinjenu siluetu sirene.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
. Cjelokupni dojam dodatno je podigla upečatljivim modnim dodacima, među kojima se posebno istaknuo višeslojni remen sastavljen od bisera i lanaca koji je naglasio njezin struk.
. Cjelokupni dojam dodatno je podigla upečatljivim modnim dodacima, među kojima se posebno istaknuo višeslojni remen sastavljen od bisera i lanaca koji je naglasio njezin struk.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Ništa manje zapažena nije bila ni njezina jedinstvena torbica sferičnog oblika, također ukrašena biserima, koja je kombinaciji dala dašak avangarde i luksuza.
Ništa manje zapažena nije bila ni njezina jedinstvena torbica sferičnog oblika, također ukrašena biserima, koja je kombinaciji dala dašak avangarde i luksuza.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Kosu je podigla u elegantnu punđu, a cjelokupni izgled zaokružila je efektnim visećim naušnicama i decentnim make-upom s naglaskom na usnama.
Kosu je podigla u elegantnu punđu, a cjelokupni izgled zaokružila je efektnim visećim naušnicama i decentnim make-upom s naglaskom na usnama.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Kao i obično, objava je izazvala lavinu reakcija. Većina pratitelja bila je oduševljena njezinim izgledom, ostavljajući brojne komplimente i emotikone vatre i srca.
Kao i obično, objava je izazvala lavinu reakcija. Većina pratitelja bila je oduševljena njezinim izgledom, ostavljajući brojne komplimente i emotikone vatre i srca.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
"Predivna", "Predivna crno-bijelo", samo su neki od komentara.
"Predivna", "Predivna crno-bijelo", samo su neki od komentara.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Iva često na Instagramu objavljuje slike svojih odjevnih kombinacija, a nerijetko je snime i fotografi Pixsella pa se tako lako može vidjeti kako se mijenjala tijekom godina. 
Iva često na Instagramu objavljuje slike svojih odjevnih kombinacija, a nerijetko je snime i fotografi Pixsella pa se tako lako može vidjeti kako se mijenjala tijekom godina. 
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/HISTORY I/C
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Danko Vucinovic/24sata
Share
Podijeli

Ne propustite

1/