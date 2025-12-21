FOTO Ivi Todorić 'ispred nosa' došao bivši muž s novom suprugom! Evo u kakvom su danas odnosu

U jednom od poznatijih zagrebačkih hotela, ovog je vikenda održan elegantan božićni domjenak u organizaciji Petre i Ante Todorića, a koji je okupio članove obitelji, bliske prijatelje i odabrane uzvanike. Uz blagdansku atmosferu i profinjeno uređen prostor, večer je protekla u znaku druženja, ali i nenametljive znatiželje javnosti, ponajviše zbog jednog rijetkog pojavljivanja. Posebnu pozornost privukao je Hrvoje Balent, bivši suprug Ive Todorić, koji se u javnosti posljednjih godina pojavljuje vrlo rijetko. Ovoga puta stigao je u pratnji svoje nove supruge Draženke Sikter, s kojom je diskretno, ali samouvjereno sudjelovao u svečanosti i pozirao fotografima. Iako Hrvoje i Iva o svom odnosu nikada nisu javno govorili, njihovo pojavljivanje u istom društvenom krugu ostavilo je dojam korektnih i mirnih odnosa, bez vidljive nelagode ili distance.

Vijest o Hrvojevoj ponovnoj ženidbi doznala se u ožujku ove godine, kada ju je javno podijelio modni dizajner Ivica Skoko. On je tada na društvenim mrežama čestitao novopečenom bračnom paru, uz niz toplih riječi i fotografije sa svečanog trenutka. "Mrs & Mr Balent – čestitke. Želim vam puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu! Draženka, hvala na ukazanom povjerenju, zaista blistaš i izgledaš veličanstveno", napisao je Skoko, pritom jasno dajući do znanja koliko mu je drago što je sudjelovao u tom važnom životnom poglavlju para. Hrvoje i Draženka vjenčali su se na romantičnoj lokaciji, na Bora Bori, daleko od očiju domaće javnosti.

Podsjetimo, Hrvoje Balent i Iva Todorić vjenčali su se 2001. godine, a tijekom braka dobili su troje djece – kćer Taru te sinove Ivana i Antu. Njihov brak godinama je slovio za stabilan, no 2017. počele su kružiti glasine o nesuglasicama. U lipnju 2018. Iva je službeno vratila djevojačko prezime Todorić, što je dodatno potvrdilo da je razlaz već tada bio konačan. Domaći mediji pisali su kako je zahtjev za razvod podnio Hrvoje te da se preselio u zagrebački Ban centar u Cesarčevoj ulici. U tom turbulentnom razdoblju Iva se rijetko oglašavala, no krajem 2017. godine odlučila je podijeliti osobnu poruku na društvenim mrežama. "Ove sam godine prošla kroz puno toga. Nakon svih uspona i padova mogu reći da je iza mene loša godina, ali još sam ovdje. Još uvijek mogu učiti, rasti, smijati se nevoljama i radovati se blagoslovima. Zbog toga sam zahvalna za sve i svakoga tko je još prisutan u mom životu", napisala je tada, dajući naslutiti koliko je to razdoblje bilo emotivno zahtjevno.

Zanimljivo je i da se Hrvoje i Draženka u javnosti prvi put zajedno pojavljuju još 2022. godine, i to na otvorenju wellness centra u sklopu jednog hotela, koji su otvorili bivši nogometni reprezentativac Goran Vlaović i poduzetnik Zoran Sedlar. Tom su prigodom pozirali i s Vlaovićevom suprugom Ivana Mišura Vlaović, no tada njihova veza još nije bila službeno potvrđena. Ovo pojavljivanje na božićnom domjenku jasno pokazuje da Hrvoje Balent ulazi u novo, mirnije životno poglavlje, dok obiteljska okupljanja, unatoč promjenama, ostaju prostor pristojnih odnosa, diskrecije i međusobnog poštovanja.