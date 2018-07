Meghanin otac izmislio je operaciju srca jer nije želio doći na vjenčanje?

Obitelj vojvotkinje od Sussexa Meghan markle ne prestaje silaziti s naslovnica britanskih tabloida. Poznato je kako su njeni sestra i brat iznosili detalje iz Meghaninog privatnog života, te kako je njen otac prodao fotografije paparazzima i na kraju zbog operacije srca nije ni došao na vjenčanje. Kako piše Daily Mirror, izgleda da je Thomas Markle izmislio operaciju srca kako se nakon afere s fotografijama ne bi morao pojaviti pred medijima na Meghaninom vjenčanju.

- Morao je imati dobro opravdanje da ne dođe na vjenčanje i izbjegne daljnje sramoćenje - kazao je izvor za Mirror.

Inače, Thomas je u intervjuu za TV emisiju "Good morning Britain" kazao kako se prijavio u jednu kliniku sjeverno od granice s Meksikom, no iz te klinike rekli su kako nisu imali pacijenta s tim imenom.

- Ta jadna priča o zdravlju bila je zapravo način na koji bi dobio suosjećanje javnosti, nakon što se doznalo za sramotu koju je napravio svojoj kćeri i cijeloj kraljevskoj obitelji, kada je dogovorio paparazzo. Naravno da se Meghan ljuti na njega - pa njezin je otac i propustio je vjenčanje svoje kćeri i nije ju otpratio do oltara. Bila je to zaista loša odluka s njegove strane, iako se sada svi suosjećaju s njim i žale ga, a ne bi trebali. Da je zaista bolestan Meghan bi se itekako potrudila da ga posjeti. Ne žalite ga, jer ako nekoga treba žaliti to je Meghan - rekao je izvor.