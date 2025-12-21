FOTO Evo što je Maja Šuput odjenula za finale 'Supertalenta'! Izgleda kao predivna labudica, ima i perje na glavi

Finalna večer Supertalenta u Areni Zagreb pretvorila se u pravi modni i scenski spektakl, a središte pažnje bez imalo sumnje bila je glazbenica Maja Šuput. Za ovu svečanu prigodu pojavila se u impresivnoj bijeloj haljini koja je u potpunosti opravdala status velikog televizijskog finala i ostavila snažan vizualni dojam već pri prvom izlasku na pozornicu. Haljina, u cijelosti prekrivena svjetlucavim šljokicama, zračila je luksuzom, snagom i profinjenom elegancijom. Donji dio oblikovan je od bogatih slojeva tila koji se raskošno šire, stvarajući voluminoznu siluetu nalik velikom kišobranu, što cijelom izdanju daje dozu monumentalnosti i kazališne dramatike. Poseban naglasak stavljen je na jedno rame, dodatno ukrašeno voluminoznim tilom, čime je postignuta moćna, gotovo kraljevska estetika koja savršeno odgovara atmosferi finalne večeri.

Majin osobni stilist Marko Grubić za Showbuzz je otkrio kako je cijeli look osmišljen s jasnom idejom i snažnom porukom. “Maja u velikom finalu izlazi poput prave Snježne kraljice. Odjevena u raskošnu bijelu haljinu prekrivenu šljokicama, odiše moći, elegancijom i apsolutnom dominacijom scene. Donji dio haljine čini bogati volumen tila koji se širi poput kišobrana, stvarajući dojam luksuza i grandioznosti, dok je jedno rame dodatno naglašeno slojevima tila koji daju dramatičnu, gotovo kraljevsku siluetu”, istaknuo je.

FOTO Maja Šuput iznenadila mnoge! Popela se na pozornicu finala 'Supertalenta' u sportskoj kombinaciji

Inspiracija Snježnom kraljicom jasno je čitljiva u svakom detalju, no styling je daleko od klasičnog ili očekivanog. Umjesto tradicionalne krune, Maja je u kosi nosila efektan ukras od perja, koji je cijelom izdanju dao suvremen i avangardan pomak, savršeno balansirajući između bajkovitog i modernog. Frizura je dodatno zaokružila cijelu priču – elegantni valovi začešljani u stranu prizivali su old Hollywood glamur i podsjećali na zlatno doba filmskih diva. “Umjesto klasične krune, Maja nosi ukras od perja u kosi koji savršeno nadopunjuje njezin old Hollywood glam. Kosa je stilizirana u elegantne valove, začešljane u stranu, čime se postiže sofisticiran i bezvremenski izgled. Cijeli look je snažan, raskošan i samouvjeren, baš onakav kakav finale u prepunoj areni i zaslužuje”, zaključio je stilist.

FOTO Evo gdje je danas Tina Katanić! Napustila je Hrvatsku, a mi smo je se prisjetili kao zavodljivu Baku Mraz

Ovim modnim izdanjem Maja Šuput još je jednom potvrdila status jedne od najupečatljivijih domaćih zvijezda – ne samo kao članica žirija ovog televizijskog projekta, već i kao modna ikona koja zna kako spojiti glamur, hrabrost i scensku moć u trenutku koji se pamti.