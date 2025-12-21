Naši Portali
PRIPREME U TIJEKU

FOTO Maja Šuput iznenadila mnoge! Popela se na pozornicu finala 'Supertalenta' u sportskoj kombinaciji

Foto: Instagram
1/25
VL
Autor
Vecernji.hr
21.12.2025.
u 19:47

U tijeku su pripreme za spektakularno finale "Supertalenta", a Maja Šuput je na poseban način dopustila obožavateljima da zavire iza kulisa

Uoči večerašnjeg spektakularnog finala Supertalenta u prepunoj Areni Zagreb, Maja Šuput još je jednom dopustila svojim pratiteljima da zavire iza kulisa i osjete djelić uzbuđenja koje prethodi velikom televizijskom trenutku. Na Instagramu je podijelila niz videa koji otkrivaju njezin backstage svijet – onaj u kojem se glamur rađa korak po korak. Sve je započelo u šminkernici, gdje se Maja, odjevena u bijeli ogrtač, prepustila rukama svog tima. Dok su se nizali potezi kistova, a frizura dobivala svoj završni oblik, iz nje je prštala energija i zarazno uzbuđenje. Osmijeh nije silazio s lica, a besprijekorno dotjerana kosa i glamurozan make-up jasno su dali do znanja da je još jedno moćno scensko izdanje pred vratima.

Ubrzo nakon toga, Maja je pokazala i drugo lice priprema - ono opuštenije, ali jednako dinamično. U sportskom izdanju, u tajicama i topu, snimila je video ravno s pozornice, otkrivajući djelić atmosfere iza reflektora. S podignutim rukama i širokim osmijehom poslala je jasnu poruku: spremna je, fokusirana i jedva čeka večer ispunjenu emocijama, talentima i velikim aplauzima.

USKORO UŽIVO Evo prvih kadrova iz Arene uoči početka spektakularnog finala Supertalenta
1/16

Finale Supertalenta već se najavljuje kao jedno od najspektakularnijih dosad, a Maja Šuput, vjerna svom prepoznatljivom stilu i energiji, ponovno se potvrđuje kao savršena domaćica i zabavljačica- ona koja publiku sigurno vodi kroz svaki nezaboravan trenutak, bilo pred kamerama ili daleko od njih, tamo gdje nastaje prava čarolija. Program uživo pratite uz Večernji list, na našem Facebook profilu ili OVDJE.

Ključne riječi
Maja Šuput Finale supertalent showbiz

