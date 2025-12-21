FOTO Maja Šuput iznenadila mnoge! Popela se na pozornicu finala 'Supertalenta' u sportskoj kombinaciji

Uoči večerašnjeg spektakularnog finala Supertalenta u prepunoj Areni Zagreb, Maja Šuput još je jednom dopustila svojim pratiteljima da zavire iza kulisa i osjete djelić uzbuđenja koje prethodi velikom televizijskom trenutku. Na Instagramu je podijelila niz videa koji otkrivaju njezin backstage svijet – onaj u kojem se glamur rađa korak po korak. Sve je započelo u šminkernici, gdje se Maja, odjevena u bijeli ogrtač, prepustila rukama svog tima. Dok su se nizali potezi kistova, a frizura dobivala svoj završni oblik, iz nje je prštala energija i zarazno uzbuđenje. Osmijeh nije silazio s lica, a besprijekorno dotjerana kosa i glamurozan make-up jasno su dali do znanja da je još jedno moćno scensko izdanje pred vratima.

Ubrzo nakon toga, Maja je pokazala i drugo lice priprema - ono opuštenije, ali jednako dinamično. U sportskom izdanju, u tajicama i topu, snimila je video ravno s pozornice, otkrivajući djelić atmosfere iza reflektora. S podignutim rukama i širokim osmijehom poslala je jasnu poruku: spremna je, fokusirana i jedva čeka večer ispunjenu emocijama, talentima i velikim aplauzima.

Finale Supertalenta već se najavljuje kao jedno od najspektakularnijih dosad, a Maja Šuput, vjerna svom prepoznatljivom stilu i energiji, ponovno se potvrđuje kao savršena domaćica i zabavljačica- ona koja publiku sigurno vodi kroz svaki nezaboravan trenutak, bilo pred kamerama ili daleko od njih, tamo gdje nastaje prava čarolija.