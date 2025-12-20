FOTO Prepoznajte li ovu našu najveću zvijezdu s nastupa na Dori 2000. godine?
Dora je krajem devedesetih i početkom dvijetisućitih bila prvorazredni medijski događaj. U vremenima kada je Hrvatska redovito ostvarivala zapažene rezultate, pobjeda u Opatiji smatrala se krunom karijere, a posebno se pamti izdanje iz 2000. godine, kada je pobjedu odnio Goran Karan s baladom "Ostani".
No, pobjednici su bili samo dio priče koja je obilježila to razdoblje. Među natjecateljima je bila i Maja Šuput s pjesmom "Baby" kao pjevačica grupe Joy, tada daleko od današnjeg imidža. Njeni rani nastupi na Dori ostali su zapamćeni po potpuno drugačijem stilu koji je uključivao smeđu kosu i decentnije modne odabire.