Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
KAKVO TIJELO!

FOTO Nevjerojatno seksi fotka bivše kandidatkinje 'Plesa sa zvijezdama': Pozirala samo u grudnjaku i minijaturnim gaćicama

Foto: Privatni album
1/21
VL
Autor
Vecernji.hr
20.12.2025.
u 16:30

Naime, na spomenutoj fotografiji vidimo Deniss kako pozira pred ogledalom u, po svemu sudeći, luksuzno uređenoj kupaonici s tamnim, elegantnim pločicama koje stvaraju dramatičan kontrast njezinoj puti. Odjevena je u minijaturni dvodijelni komplet – grudnjak i gaćice – izrađen od prozirnog materijala boje kože preko kojeg se proteže raskošan uzorak crne čipke.

Poznata hrvatska akademska slikarica i influencerica, Deniss Grgić, koju mnogi zbog njezine zapanjujuće ljepote i tamne kose nazivaju "hrvatskom Megan Fox", ponovno je dokazala zašto nosi tu laskavu titulu. Svojom najnovijom objavom na Instagramu, ova svestrana umjetnica iz Koprivnice doslovno je zapalila društvene mreže, ostavivši svojih gotovo stotinu tisuća pratitelja bez daha. U subotnje poslijepodne, Deniss je odlučila počastiti svoju vjernu publiku fotografijom koja odiše samopouzdanjem i besprijekornom estetikom, a uz nju je priložila i poruku koja je izazvala brojne reakcije.

FOTO Nevjerojatno seksi fotka bivše kandidatkinje 'Plesa sa zvijezdama': Pozirala samo u grudnjaku i minijaturnim gaćicama
1/21

Naime, na spomenutoj fotografiji vidimo Deniss kako pozira pred ogledalom u, po svemu sudeći, luksuzno uređenoj kupaonici s tamnim, elegantnim pločicama koje stvaraju dramatičan kontrast njezinoj puti. Odjevena je u minijaturni dvodijelni komplet – grudnjak i gaćice – izrađen od prozirnog materijala boje kože preko kojeg se proteže raskošan uzorak crne čipke. Ovaj odabir ne samo da ističe njezinu zavidnu figuru, već naglašava i njezinu ženstvenost i odvažnost. Njezin isklesani trbuh, tanak struk i savršeno oblikovane obline došle su do punog izražaja, a Deniss je samouvjereno držala mobitel, ovjekovječivši trenutak koji je ubrzo postao viralan. Njezina duga, tamna kosa ležerno pada preko ramena, a decentna šminka i crveni lak na noktima zaokružuju cijeli dojam, dajući mu notu klasičnog glamura.

No, nije samo fotografija ono što je privuklo pažnju. Deniss, koja je poznata po tome da uz svoje objave često dijeli i misli koje potiču na razmišljanje, ovoga je puta na engleskom jeziku napisala kratku, ali vrlo moćnu poruku: ".they hate when you serve a iconic skinny brunette with a high mindset." U slobodnom prijevodu, poruka glasi: "Mrze kad im poslužite kultnu mršavu brinetu s uzvišenim načinom razmišljanja." Ovom rečenicom, Deniss je jasno dala do znanja da je svjesna stereotipa koji često prate lijepe i uspješne žene, ali i da se ne obazire na negativne komentare. 

Kao što se i očekivalo, reakcije njezinih pratitelja nisu izostale. U samo nekoliko sati, objava je prikupila tisuće lajkova, a komentari su se nizali jedan za drugim. Obožavatelji iz Hrvatske i svijeta nisu štedjeli na komplimentima, a mnogi su pohvalili njezinu hrabrost i samopouzdanje. "Jednostavno savršena", napisao je jedan pratitelj na njemačkom jeziku, dok su drugi ostavljali komentare poput "Woow wonderful" i "Grrr". Mnogi su se složili s porukom koju je poslala, ističući kako je upravo ta kombinacija ljepote i inteligencije ono što je čini posebnom. Komentari poput "Ništa više za reći" savršeno su saželi osjećaj divljenja koji je fotografija izazvala. Njezini su je pratitelji doslovno obasuli pozitivom, pokazujući joj podršku i divljenje prema svemu što radi i predstavlja. Deniss smo inače, ranije gledali u 'Plesu sa zvijezdama'. 

Mirta Šurjak, 38-godišnja HRT-ova voditeljica i novinarka nedavno je proslavila svoj rođendan.
Ključne riječi
Instagram seksi Ples sa zvijezdama Deniss Grgić showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
SS
simpatican.simpa
17:46 20.12.2025.

Iskreno ne mogu spavati. Admine nije valjda da i takve gledaš ? Zbog Žanamri i tvoje blokade imao doma probleme , baš si mi zagorčao život. Admine sretan ti Božić.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Wiz Khalifa
Video sadržaj
U RUMUNJSKOJ

Popularni glazbenik osuđen na devet mjeseci zatvora: Zapalio 'joint' na pozornici pred tisućama mladih

Incident koji je doveo do ove neobične pravne sage dogodio se u srpnju 2024. godine, kada je deseterostruko nominirani dobitnik Grammyja bio glavna zvijezda popularnog festivala "Beach, Please!" u ljetovalištu Costinești na obali Crnog mora. Prema navodima tužiteljstva, reper je kod sebe posjedovao više od 18 grama kanabisa, a dio je konzumirao na pozornici u obliku ručno smotane cigarete

82nd Venice International Film Festival - Photocall for the movie "After the Hunt" out of competition
Video sadržaj
UŽIVALI NA PREMIJERI

FOTO Slavna glumica u rijetkom izlasku sa suprugom Hrvatom pokazala zašto je njihova veza tako posebna

Siniša Mačković, četrdesetčetverogodišnji cijenjeni direktor umjetničke galerije Karma u New Yorku, rođen je u Zagrebu, a u američku metropolu preselio se kako bi izgradio impresivnu karijeru u svijetu umjetnosti. Iako se kreće u visokim krugovima i surađuje s nekim od najvažnijih suvremenih umjetnika, uspješno je izbjegavao svjetla reflektora sve dok nije upoznao pedesetjednogodišnju Chloë

Beograd: Rade Šerbedžija nastupio je sa svojim orkestrom Zapadni kolodvor u dvorani MTS-a
Video sadržaj
4
POSEBAN DAN

Unuk Rade Šerbedžije slavi 18. rođendan, majka Lucija čestitala mu emotivnom objavom

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija i čestitki brojnih Lucijinih pratitelja, prijatelja i kolega. Komentari su se redali jedan za drugim, a svi su mladom Sergeju poželjeli sve najbolje za ulazak u svijet odraslih. "Divan dečko, sretan rođendan", "Najsretniji mu rodendan", "Sretan, Sergej! Najsretniji!", samo su neke od poruka podrške i lijepih želja koje su preplavile objavu, pokazujući koliko je obitelj Šerbedžija cijenjena u javnosti

Zagreb: Tomo Ricov
Video sadržaj
DJ I DIREKTOR PEPERMINTA

Tomo Ricov otkrio koja je tajna uspjeha u event industriji: 'Najveći je izazov ostati stalno inovativan i relevantan'

Ricov je prepoznat i kao jedan od ključnih ljudi hrvatske event-industrije - direktor agencije Pepermint i idejni pokretač Weekend Media Festivala, manifestacije koja je postala nezaobilazna točka susreta medijskih i komunikacijskih profesionalaca iz regije. Iza tog uspjeha stoji upravo onaj isti nemir koji ga je prije četrdeset godina gurao da istražuje nove zvukove: potreba da stvara, spaja i potiče kontakte među ljudima, bilo kroz glazbu, bilo kroz događaje.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!