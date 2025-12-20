FOTO Nevjerojatno seksi fotka bivše kandidatkinje 'Plesa sa zvijezdama': Pozirala samo u grudnjaku i minijaturnim gaćicama

Poznata hrvatska akademska slikarica i influencerica, Deniss Grgić, koju mnogi zbog njezine zapanjujuće ljepote i tamne kose nazivaju "hrvatskom Megan Fox", ponovno je dokazala zašto nosi tu laskavu titulu. Svojom najnovijom objavom na Instagramu, ova svestrana umjetnica iz Koprivnice doslovno je zapalila društvene mreže, ostavivši svojih gotovo stotinu tisuća pratitelja bez daha. U subotnje poslijepodne, Deniss je odlučila počastiti svoju vjernu publiku fotografijom koja odiše samopouzdanjem i besprijekornom estetikom, a uz nju je priložila i poruku koja je izazvala brojne reakcije.

Naime, na spomenutoj fotografiji vidimo Deniss kako pozira pred ogledalom u, po svemu sudeći, luksuzno uređenoj kupaonici s tamnim, elegantnim pločicama koje stvaraju dramatičan kontrast njezinoj puti. Odjevena je u minijaturni dvodijelni komplet – grudnjak i gaćice – izrađen od prozirnog materijala boje kože preko kojeg se proteže raskošan uzorak crne čipke. Ovaj odabir ne samo da ističe njezinu zavidnu figuru, već naglašava i njezinu ženstvenost i odvažnost. Njezin isklesani trbuh, tanak struk i savršeno oblikovane obline došle su do punog izražaja, a Deniss je samouvjereno držala mobitel, ovjekovječivši trenutak koji je ubrzo postao viralan. Njezina duga, tamna kosa ležerno pada preko ramena, a decentna šminka i crveni lak na noktima zaokružuju cijeli dojam, dajući mu notu klasičnog glamura.

No, nije samo fotografija ono što je privuklo pažnju. Deniss, koja je poznata po tome da uz svoje objave često dijeli i misli koje potiču na razmišljanje, ovoga je puta na engleskom jeziku napisala kratku, ali vrlo moćnu poruku: ".they hate when you serve a iconic skinny brunette with a high mindset." U slobodnom prijevodu, poruka glasi: "Mrze kad im poslužite kultnu mršavu brinetu s uzvišenim načinom razmišljanja." Ovom rečenicom, Deniss je jasno dala do znanja da je svjesna stereotipa koji često prate lijepe i uspješne žene, ali i da se ne obazire na negativne komentare.

Kao što se i očekivalo, reakcije njezinih pratitelja nisu izostale. U samo nekoliko sati, objava je prikupila tisuće lajkova, a komentari su se nizali jedan za drugim. Obožavatelji iz Hrvatske i svijeta nisu štedjeli na komplimentima, a mnogi su pohvalili njezinu hrabrost i samopouzdanje. "Jednostavno savršena", napisao je jedan pratitelj na njemačkom jeziku, dok su drugi ostavljali komentare poput "Woow wonderful" i "Grrr". Mnogi su se složili s porukom koju je poslala, ističući kako je upravo ta kombinacija ljepote i inteligencije ono što je čini posebnom. Komentari poput "Ništa više za reći" savršeno su saželi osjećaj divljenja koji je fotografija izazvala. Njezini su je pratitelji doslovno obasuli pozitivom, pokazujući joj podršku i divljenje prema svemu što radi i predstavlja. Deniss smo inače, ranije gledali u 'Plesu sa zvijezdama'.