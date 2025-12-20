Naši Portali
SUDSKI POSTUPAK

Šokantne tvrdnje o Johnu Travolti iznijeli su u jednoj tužbi poslovni suradnici Priscille Presley

Foto: reuters
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
20.12.2025.
u 23:00

U dokumentima se navodi i iskaz Michaela Lockwooda, bivšeg supruga Lise Marie i oca njihovih blizanki Harper i Finley, koji je tvrdio da Kelly Preston nije mogla imati vlastitu djecu te da su Travolta i Presley ranije koristili jajne stanice Lise Marie kako bi pokušali dobiti dijete

Prema navodima iz pravne tužbe u koju je uvid imao časopis People, Riley Keough, kći pokojne Lise Marie Presley i Dannyja Keougha, navodno je donirala svoje jajne stanice slavnom glumcu Johnu Travolti i njegovoj pokojnoj supruzi Kelly Preston, koji su ih potom iskoristili kako bi dobili sina Benjamina. Te tvrdnje iznesene su u izmijenjenoj tužbi koju su bivši poslovni suradnici Priscille Presley, Brigitte Kruse i Kevin Fialko, u utorak 16. prosinca podnijeli protiv njezina sina Navaronea Garcije. U dokumentima se navodi da je 36-godišnja glumica koja je unuka slavnog Elvisa Presleya, donirala jajne stanice kako bi John Travolta i njegova supruga  dobili sina Benjamina, koji danas ima 15 godina. Vijest je prvi objavio National Enquirer.

U tužbi se tvrdi da je nakon smrti Lise Marie Presley u siječnju 2023., „cijela obitelj Presley tražila kontrolu nad imovinom i isplatama“, a iznesene su još neke šokantne optužbe. U dokumentima se navodi i iskaz Michaela Lockwooda, bivšeg supruga Lise Marie i oca njihovih blizanki Harper i Finley, koji je tvrdio da Kelly Preston nije mogla imati vlastitu djecu te da su Travolta i Presley ranije koristili jajne stanice Lise Marie kako bi pokušali dobiti dijete. Prema navodima, Lockwood je tvrdio i da se Travolta ponovno obratio obitelji 2010. godine, godinu dana nakon smrti svog sina Jetta, navodno tražeći pomoć usred optužbi za seksualno zlostavljanje koje su, prema tužbi, ugrožavale njegovu karijeru. U dokumentima se također navodi da je Travolta tada odustao od korištenja jajnih stanica Lise Marie te da je postignut dogovor prema kojem je njezina kći donirala svoje jajne stanice kako bi Kelly Preston mogla roditi sina Benjamina.

Počela prodaja ulaznica za Thompsonove koncerte u Poreču i Splitu, tisuće ljudi u virtualnoj čekaonici

Navodno je, prema sudskom podnesku, Riley zauzvrat dobila stari Jaguar i novčanu naknadu između 10.000 i 20.000 dolara. U tužbi se navodi i da je Lockwood želio iskoristiti te informacije kako bi osigurao financijsku nagodbu za sebe i svoje kćeri. Dokumenti dalje tvrde da je Navarone Garcia burno reagirao kada je doznao za navodne okolnosti, zahtijevajući da se cijela priča drži podalje od medija te je navodno tražio nagodbu od milijun dolara. Odvjetnici Priscille Presley oštro su reagirali na najnovije navode, nazvavši ih „skandaloznima, neistinima i duboko neetičnima“. Istaknuli su da te tvrdnje nemaju nikakve veze s izvornim predmetom tužbe te da će se o svemu raspravljati na sudu. Podsjetimo, u izvornom podnesku Priscilla Presley optužena je za prijevaru, kršenje ugovora i zlouporabu imena i lika. Riley Keough i Priscilla ranije su zajednički odbacile sve optužbe, poručivši da su „neistinite i duboko bolne“ te da im je prioritet očuvanje sjećanja na Lisu Marie i Elvisove ostavštine.
Ključne riječi
showbiz jajne stanice john travolta

