RAZORILI ODNOSE

Kakav skandal! Poznata glumica zaljubila se u člana obitelji i dobila dijete: Tada mi se činilo kao da je to kraj svijeta

20.12.2025.
u 09:00

Greta je, nakon što je ostala trudna, javno otkrila identitet oca svog djeteta. Ova je veza, međutim, narušila njezine obiteljske odnose, a najteže ju je podnio njezin otac Luca

Greta Scacchi, cijenjena glumica s bogatom karijerom obilježenom ulogama u nizu zapaženih filmova poput "Emma", "Looking for Alibrandi" i "White Mischief", kao i kritički hvaljenim nastupima u ostvarenjima poput "Heat and Dust", "Presumed Innocent" i "The Player", te nagrađivanim televizijskim projektima, ipak je širu javnost više zaintrigirala svojim privatnim životom. Posebnu je pozornost privukla njezina veza s bratićem Carlom Mantegazzom, što je zbog obiteljske povezanosti izazvalo značajan medijski interes i javnu raspravu. Iako su svoju vezu držali u tajnosti, Greta je, nakon što je ostala trudna, javno otkrila identitet oca svog djeteta. Ova je veza, međutim, narušila njezine obiteljske odnose, a najteže ju je podnio njezin otac Luca. U jednom je intervjuu Scacchi izjavila: "Moj tata Luca bio je duboko uvrijeđen i poprilično shrvan. Bio je jako ljutit." Nadalje, priznala je kako ju je ostatak obitelji otvoreno i bez zadrške osudio, proglasivši njezinu vezu s Mantegazzom ne samo neprihvatljivom, već i duboko protivnom načelima Katoličke crkve, što je dodatno produbilo obiteljski jaz. Čak ni njezina kći Leila, koju je dobila u vezi s proslavljenim glumcem Vincentom D'Onofrijem, široj javnosti poznatim po markantnoj ulozi u popularnoj seriji "Zakon i red: Zločinačke namjere", nije pokazala razumijevanje niti prihvaćanje majčine veze. Greta je, međutim, objasnila da je Leilino neodobravanje više proizlazilo iz dječje ljubomore na činjenicu što više neće biti jedinica, a ne iz moralnih ili vjerskih razloga.

– Mediji su nas progonili, zbog čega su o meni napisane brojne neugodne stvari. No, prebrodili smo tu oluju – izjavila je jednom prilikom. Emmyjem nagrađena glumica otkrila je kako je njezina zaljubljenost u bratića, koji joj je ujedno bio i najbolji prijatelj, umalo uništila obitelj. Priznala je da je i sama bila iznenađena kada je shvatila da prema Carlu, sinu njezine tete, gaji romantične osjećaje. – Dogodilo se to iznenada jedne noći dok je bio kod mene u posjeti, bio je to potpuni šok. Dugo smo bili prijatelji i nikada ga prije nisam gledala na taj način kao te večeri. Cijela me situacija definitivno iznenadila. Brinula sam se kako ću to reći ljudima, a pogotovo svojoj obitelji – ispričala je Greta u jednom intervjuu, dodajući da je njezina obitelj u Italiji bila ogorčena i ljutita.

Posebno je teško bilo njezinu ocu, koji se zbog te veze udaljio od cijele rodbine. Carlo mu je bio najdraži nećak, a nakon što je saznao za njihovu vezu, dugo nisu razgovarali jer je otac bio bijesan na njega. – Tada mi se činilo kao da je to kraj svijeta – prisjetila se Greta. Najveću podršku u tom razdoblju pružila joj je majka, koja kćeri nije okrenula leđa.

– Srećom, moja majka Pamela bila mi je velika podrška, što mi je značilo sve na svijetu. Mama je vrlo širokogrudna, iako je uvijek bila i jak kritičar. Iako je željela da nađem nekog bogatog intelektualca, prihvatila je moj izbor – rekla je glumica. Za svog bratića i supruga govorila je da je njezina stijena i oslonac. Svoju su vezu držali podalje od javnosti, pa je tek godinama nakon što su se razišli javnost doznala da više nisu zajedno, no ostali su u dobrim odnosima i zajedno su brinuli o sinu Matteu.

