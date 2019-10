Nives otkrila zašto nema dečka: 'Znam, nije vam jasno...'

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus otkrila je svojim pratiteljima na društvenim mrežama da nije u vezi, a odlučila im je pojasniti i zašto u podužoj objavi uz fotografiju na kojoj uživa u velikom sladoledu.

"Zašto nemam dečka? Pa ovako, kad sam bila mala, svako ljeto sam išla kod bake i deke u moje selo, koje zapravo nije moje jer sam rođena u Zagrebu, kao i ostatak moje familije, ali su baka i deka u nekom trenutku odselili zbog njene bolesti i tako je Lovćenac postao moje selo. Ne znam da li je u to, za nas djecu jako sretno vrijeme bila praksa posvuda, ali u mom selu je u poslijepodnevnim satima dolazio sladoledar", napisala je Celzijus i dodala:

Foto: Instagram

"Još uvijek pamtim taj trenutak kada bi simpatični čiko, zvoncao kroz selo, alarmirajući roditelje da svoju dječicu nagrade s kuglom sladoleda. Nije to bio neki najfiniji sladoled koji sam probala ali mi je bio poseban. To iščekivanje, nestrpljivost, zamišljanje okusa koji bi me mogao dočekati, adrenalin dok jurim u strahu da mi ne pobjegne i napokon euforija kad je napokon na mojim usnama. Znam, nije vam jasno kakve veze ova priča ima s mojim statusom solerice. E pa od svog muškarca očekujem da mi izazove u najmanju ruku , taj osjećaj, a dok ne naiđem na njega, uživam u sladoledu", objasnila je Nives uz fotku na kojoj je pokazala kako uživa u sladoledu.

Inače, Nives Celzijus svojim izazovnim izdanjima nerijetko privlači pozornost javnosti. Iako na fotografijama uvijek odaje dojam savršenstva, u stvarnosti se bori s jednakim problemima kao i mnoge druge žene. Ni nju ne zaobilaze kapilare, celulit i dlačice, a sve je to dokazala objavivši fotografiju bez filtra i Photoshopa.

Foto: Instagram



"Ovo nije još jedna prije – poslije fotka u svrhu promoviranja anticelulitne kreme ili nekog sličnog proizvoda. Ovo sam ja unutar iste minute. Imamo tu ovo ružno svjetlo koje ne volimo i koje pada tako da se vidi sve ono što ne želimo vidjeti: kapilare, celulit, masnice, dlačice. I ovo koje mi divno stoji i gdje moja koža izgleda gotovo savršeno s tek malim naznakama celulita. Ja, naravno, uvijek biram ono dobro svjetlo i dobre fotke, ali zadržim i one lošije kao podsjetnik na to da me ponekad i samo časak dijeli od onog boljeg. A ponekad se i jako dobro nasmijem nekim svojim izdanjima", napisala je Nives.

