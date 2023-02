Netflix objavio trailer za film sniman na Braču i Šolti u kojem igra i naš Goran Bogdan

Netflix je danas objavio službeni trailer za film 'Faraway', romantičnu komediju koja je snimana u Hrvatskoj. Radnja filma se i odvija u Lijepoj Našoj, a prati priču o Zeynep, ženi koja je potpuno nezadovoljna životom nakon smrti majke. Glavna junakinja zbog toga bježi na otok kako bi započela novi život u kući koju je njezina majka kupila davno prije. Zeynep se nada da će na otoku pronaći mir i odmoriti se, no ne računa na Josipa, muškarca koji i dalje živi na imanju njezine majke.

Glavnu ulogu u filmu ima Naomi Krauss kao Zeynep, dok su u ostalim ulogama naš glumac Goran Bogdan te Adnan Maral, Bahar Balci, Artjom Gliz i Davor Tomić. Redateljica filma je Njemica Venessa Jopp. Film je sniman na Šolti i Braču, a premijerno će biti prikazan 8. ožujka na Netflixu.

Foto: Netflix screenshot

Inače, ovo nije prvi Netflixov film sniman u Hrvatskoj. Jedan od Netflixovih filmova snimanih u lijepoj Našoj je i filma 'The Weekend Away'. Ovaj film snimao se u Splitu, u kojem se odvija i radnja priče i to između 31. svibnja 2. srpnja 2021. godine, a premijerno na ovoj popularnoj streaming platformi je prikazan 3. ožujka prošle godine. Glavnu ulogu nosila je američka glumica Leighton Meester, a pojavljuje se i niz hrvatskih glumaca među kojima je i Amar Bukvić. Na filmu je u Hrvatskoj radilo 192 filmskih djelatnika, od toga 159 hrvatskih, uz 17 pripravnika i 350 statista.

Film je režirala Australka Kim Farrant, a snimljen je po istoimenom romanu spisateljice Sarah Alderson. Radnja ovog filma prati dvije prijateljice koje stižu na vikend odmor u Hrvatsku. Nakon što su noć zajedno provele u klubu, Beth se probudila ujutro bez sjećanja na prethodnu noć, a Kateino tijelo je pronađeno u moru. Hrvatska policija sumnjiči Beth za ubojstvo, nakon čega se ona sama daje u potragu za istinom. To je, pak, dovodi do nekih bolnih spoznaja.

