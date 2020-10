Naša pjevačica i dalje neutješna: '10 mjeseci te nema, a spomen na tebe uvijek izmami suze'

Ljubimci zauzimaju posebno mjesto u srcima svih ljubitelja životinja, a pjevačica Ivana Kindl nikada nije krila da je jedna od njih. Kao i mnogi vlasnici ljubimaca koji se nađu u teškoj situaciji nakon njihova gubitka, Kindl je posebnom objavom u spomen na mačka Woodyja dirnula mnoge.

"10 mjeseci te nema, a spomen na tebe uvijek izmami suze i uvijek će. Bliži se godišnjica tvog odlaska iza duge, ali tu si, vječno u meni. Woody moj... ljubav moja neprežaljena...", napisala je u objavi pjevačica koju trenutačno gledamo u omiljenom glazbenom showu "Zvijezde pjevaju" kao mentoricu novinara i urednika Damira Smrtića.

Foto: Instagram

Nedavno je na Instagramu priznala kako ima zdravstvene tegobe zbog kojih mora mirovati.

"Neki upalni probavni proces me hiće zadnjih dana pa sam drastično promijenila prehranu, no moram mirovati dok ne prođe i dok se organizam ne navikne na promjenu. Često zaboravljam da nisam više klinka (osim nekad u glavi) i da se moram disciplinirati", započela je pjevačica objavu, a fanovi su odmah uzvratili sa željama za ozdravljenje. "Samo ću reć da sam ove godine pojela tonu burgera, kao nikad do sada i da sam se prežderavala kao nikad do sad. I došlo mi na naplatu...Ljudi, pazite na se i na prehranu, bitna je, a to često zanemarimo", poručila im je za kraj.

"Želim ti brzi oporavak", "Ozdravi nam brzo Ivana. I ja sam bez glutena već jako dugo. Sretno!", "Drži se!" samo su neki od komentara ispod njezine objave.