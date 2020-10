'Zbog otkazanih nastupa morao sam pronaći novi posao, ali sada barem mogu biti uz svoju kćer'

Pandemiji koronavirusa ne nazire se kraj, a njome su u velikoj mjeri zakinuti i glazbenici. I dok naši brojni zabavljači i dalje zbrajaju gubitke zbog otkazanih nastupa nekima ovaj neizvjestan period ipak pao nešto lakše. Jedan do njih je Nikola Bosilj, osnivač i lider benda Mejaši, koji je prije dva mjeseca po prvi puta postao otac. Njegova partnerica Anja na svijet je donijela njihovo prvo dijete, kći Laru, koja je odmah postala centar njihovog svemira.



- Pandemija mi je na neki način išla na ruku jer sam uspio biti u rodilištu kad se rodila Lara i mogu provoditi vrijeme s njom dok raste. Mislim da su ovo najvrjedniji trenuci u životu i zaista ne znam kako bi to bilo da smo svirali dva-tri koncerta tjedno - govori nam Nikola koji se još uvijek privikava na očinsku ulogu.

Foto: Privatni album

-Još se navikavam na buđenje noću, ali nije problem pošto mi je u opisu posla noćna šihta pa smo sad nas dvoje noćne ptičice- govori nam Nikola i dodaje kako je njegova buduća supruga preuzela veliku ulogu na sebe pogotovo prvih tjedana. - Moram priznati da sam skoro mjesec dana kasnio s prematanjem pelena i presvlačenjem jer sam se bojao primiti je u ruke, ali sad tata ima sve pod kontrolom. Cijelo vrijeme sam mislio da ću lukavo bježati od pelena, ali kad je došlo vrijeme za to i kad shvatiš da je to tvoje dijete zaista se nešto okrene u glavi i postane normalno. Bočice radim već s jednom rukom, a mjerice mogu pogoditi po sluhu - ističe Nikola koji se veseli svakom novom napretku njegove mezimice, a kada je uspavljivanje u pitanju i za to već ima spremne trikove.



- Već nas je počela pratiti pogledom pa nas to jako veseli. Što se tiče uspavljivanja dobra je fora da lako zaspi uz bilo koju pjesmu Olivera i stvarno se nadam da će to potrajati što duže, jer bome zna i zaurlati kad joj nešto nije po volji - smije se Bosilj kojem roditeljske savjete često daje i sestra koja je prije pet mjeseci na svijet donijela nećakinju Evu. A kad zagusti tu je i neizostavan 'baka servis'. - Lara je trenutno, hvala Bogu, po tom pitanju bogatija od nas jer se njome bave ukupno dvije bake, dva djeda, tri prabake i teta pa kad nas obaveze stisnu dadilje se same jave. Kolege iz benda su uvijek tu kad zatreba, ali te aseve čuvam za kraj - smije se Nikola koji je zbog cijele situacije, ali i novonastale obiteljske situacije bio primoran pronaći alternativne izvore zarade.

Foto: Privatni album

- Otkako su naš glazbeni sektor zaboravili i ukinuli jednostavno sam se morao okrenuti nekom drugom poslu kao i mnogi drugi. Ja se dugo godina osim svirkom bavim grafičkim dizajnom i video produkcijom pa sam u ovo vrijeme produktivniji no ikad što prije nije bilo moguće sa sto koncerata godišnje. Osim za Mejaše, pišem pjesme i za druge izvođače, a početkom ove godine osnovao sam svoj drugi bend Maligani za koje i snimam video spotove, a čiji je treći singl, za koji tekst potpisuje Nenad Ninčević na moju glazbu i Branimir Mihaljević aranžman i produkciju. U mom slučaju oduvijek vrijedi poslovica "Tko hoće nađe način, tko neće nađe izgovor" i zaista, kad mi je do nekoga ili nečega stalo uvijek nekako uspijevam naći način na obostrano zadovoljstvo - kaže Nikola kojem silno nedostaju nastupi i druženja s publikom.

- Neizmjerno mi je žao što Vlada i Stožer ne žele naći model za održavanje nastupa i silno mi fale koncerti i publika kao i mojim Mejašima, ali ne plačemo nego stvaramo dalje pa ovih dana također izlazi novi pjesma i spot pod nazivom Nova godina koja nosi lijepu poruku. Svejedno jedva čekam da se ova korona nestane i da se vratimo se na staro jer nam ovo nikada neće biti normalno. Mi glazbenici stvoreni smo da stvaramo nove pjesme i uveseljavamo ljude jer to radimo najbolje - zaključuje lider Mejaša.

Foto: Privatni album