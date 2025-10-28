Naši Portali
IMALA VELIKI HIT

Naša pjevačica bila je u vezi s 24 godine starijim poduzetnikom: Na vrhuncu slave se povukla, a evo kako danas izgleda

VL
Autor
Vecernji.hr
28.10.2025.
u 08:00

No, izbivanje iz javnosti nije predugo trajalo, jer Tina se 2022. prijavila i na Doru, a prošle godine je nastupila i na Zagrebačkom festivalu, gdje ju je mogla vidjeti i šira javnost. Još uvijek nastupa i bavi se glazbom, te se pratiteljima javlja i na društvenim mrežama

Pjevačica Tina Vukov svoju glazbenu karijeru započela je u tinejdžerskim danima, a nakon proboja ne scenu brzo se povukla. Mnogi još i danas hvale njen najveći hit ''Il treno per Genova'' zbog kojeg je postala poznata, a ona je u jednom razgovoru priznala da je tada bila premlada i preintrovertirana te da je pritisak bio golem. No, izbivanje iz javnosti nije predugo trajalo, jer Tina se 2022. prijavila i na Doru, a prošle godine je nastupila i na Zagrebačkom festivalu, gdje ju je mogla vidjeti i šira javnost. 

– Poklopile su se okolnosti i suradnja s vrsnim autoricama Ines Prajo i Arijanom Kunštek. Njihova je ideja bila poslati “Sunce” na Zagrebački festival, a meni se svidjela jer zaista još nikad nisam bila na Zagrebačkom festivalu – rekla je Tina prije svog nastupa prošli tjedan. Bilo je to i jedno od rijetkih pojavljivanja pjevačice u javnosti, a čime se sada bavi, osim glazbom, ispričala je u razgovoru za Story.

– Uglavnom se bavim glazbom, ali meni trebaju odmaci više nego drugima da se posvetim samoj sebi, svojim prijateljima, da čitam knjige, radim na sebi... Volim jako filozofiju, prirodu, volim jezike proučavati. Imam te neke svoje interese, ali glazba mi je ipak broj jedan – rekla je Tina. Na početku svoje karijere ostvarila je veliki uspjeh s pjesmama ''Il treno per Genova'' i ''Tuga dolazi kasnije''. 

1/19

– Mislim da je to nešto čime se rijetko tko može pohvaliti. Rado bih voljela imati još jedan ''Il treno per Genova'' i nadam se da i hoću, ali ja ne pišem sama pjesme tako da je to uvijek stvar ekipe i neke suradnje – istaknula je Tina osvrćući se na početak karijere. Prije nekoliko godina dosta se pisalo dosta o njezinu privatnom životu kada je bila u vezi s 24 godine starijim poduzetnikom Lukom Rajićem, a prije tri godine o toj je temi Tina ovako govorila:

– Nikad nisam voljela komentirati svoje privatne stvari, ne samo ljubavni život nego bilo što što te pitaju u vezi s privatnosti. Ne osjećam da to moram dijeliti, niti potvrditi niti negirati. Nisam ni onda, neću ni sad, neću se više referirati na tu temu. Sad sam sretno slobodna i to je to – rekla je Tina. Tada je otkrila je li zaljubljena. – Nisam zaljubljena. Single life, "I can buy myself flowers" – uz osmijeh je rekla. – Je li teško pronaći dečka kada ste Tina Vukov? – zanimalo nas je. – Pa mislim da je zahtjevno. Zahtjevno je biti u nekoj dugoročnoj i ozbiljnoj vezi, a istodobno biti i posvećen svom poslu. No ja se baš i ne opterećujem time. Mislim si, kada se dogodi, dogodit će se. Ali stvarno nisam zaljubljena i nemam osjećaj da mi nedostaje neka osoba. Ok mi je biti sama sa sobom. Zbilja – rekla je tada. Sada se često javlja pratiteljima na Instagramu, a nedavno je održala i humanitarni koncert u Rijeci s glazbenicom Nikolinom Tomljanović. 

Ključne riječi
pjevačica glazbenica Hrvatska Tina Vukov showbiz

