40 godina karijere

Plavi orkestar stiže u Rijeku! Evo kojeg datuma nastupa legendarni bend u Dvorani Mladosti

Karlovac: Koncert Plavog orkestra na Danima piva
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
27.10.2025.
u 19:32

Proslavu 40 godina karijere bend nastavlja slavljeničkom turnejom u RIjeci i Splitu

Jedan od najutjecajnijih bendova s prostora bivše Jugoslavije, Plavi orkestar, nastupit će u Dvorani Mladosti u Rijeci 14. studenog 2025. s početkom u 20 sati. Da popularnost Plavog orkestra ni nakon četiri desetljeća ne jenjava dokazuju nedavno rasprodani koncerti u zagrebačkoj Areni, na Šalati i u pulskoj Areni. Proslavu 40 godina karijere bend nastavlja slavljeničkom turnejom u RIjeci i Splitu.

Bend je osnovan početkom 1980-ih u Sarajevu na čelu sa Sašom Lošićem – Lošom. Od prvog albuma Soldatski bal iz 1985., koji se prodao u više od 500 tisuća primjeraka i ušao u povijest kao je najprodavaniji jugoslovenskih album svih vremena, Plavi orkestar postaje jedan od ključnih glazbenih fenomena regije. S albuma potječu hitovi poput "Suada", "Goodbye Teens" i "Bolje biti pijan nego star", koji i danas ostaju prepoznatljive pjesme generacija.

Uslijedili su albumi Smrt fašizmu, Sunce na prozoru, Simpatija i drugi, s nizom uspješnica kao što su "Kad mi kažeš paša", "Sava tiho teče", "Odlazim" i "Lovac i košuta". Njihov glazbeni izraz kombinira pop i rock elemente, humor i emotivne tekstove, što ih je učinilo popularnima među širokom publikom.

Nakon rasprodane Pule, Šalate i Arene Zagreb, Plavi orkestar 40 godina proslavit će u Rijeci i Splitu
Karlovac: Koncert Plavog orkestra na Danima piva
1/3

Tijekom karijere Plavi orkestar je prodao više od pet milijuna albuma te održao preko 1500 koncerata u Europi, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Australiji. Posebno je zapažena činjenica okupljanje publike svih generacija – od tinejdžera do njihovih roditelja i djedova i baka. Na koncertima Plavog orkestra danas nije neuobičajen prizor tinejdžera u majicama i kapicama kakve nosi Loša premda mnogi od njih nisu bili ni rođeni u vrijeme kad su pjesme poput „Suada“, „Bolje biti pijan nego star“ i „Sava tiho teče“ dominirale top-ljestvicama.  U vremenu kada je pažnja publike kratkog daha, ovo je jedan od najvećih komplimenata koje bend može doživjeti – postati most između generacija koje rijetko dijele isti glazbeni jezik.

Riječki koncert bit će prilika za publiku da uživo čuje njihove najveće hitove i doživi energiju koja ih je kroz godine učinila jednim od najprepoznatljivijih bendova regije. Ulaznice su dostupne putem Eventima i Moje karte.
Ključne riječi
Rijeka Plavi Orkestar showbiz

