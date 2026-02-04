Naši Portali
DANAS SU PRIJATELJI

Dagur Sigurdsson otvorio dušu o bivšoj supruzi: 'Meni se to nije dogodilo'

VL
Autor
Vecernji.hr
04.02.2026.
u 18:45

Karizmatični izbornik hrvatske rukometne reprezentacije u najnovijem intervjuu progovorio je o privatnom životu

Mirni i staloženi Islanđanin koji je preporodio hrvatsku rukometnu reprezentaciju, Dagur Sigurdsson (52), brzo je osvojio simpatije javnosti ne samo sportskim uspjesima, već i svojom karizmom. Iako na klupi djeluje kao hladni strateg, izvan terena je čovjek koji ne bježi od emocija, što je i dokazao u novom intervjuu u kojem je otvorio dušu o najintimnijim temama. Otkrio je kako je odluka o dolasku u Hrvatsku bila čista strastvena intuicija, a ljubav se dogodila i sa Zadrom, gdje je kupio stan i planira ostati.

U središtu njegove priče je odnos s bivšom suprugom Ingibjörg Pálmadóttir, s kojom je proveo nevjerojatne 33 godine. Njihova ljubavna priča započela je još u osnovnoj školi. Iako priznaje kako je za njega najljepši scenarij ostarjeti s partnerom, život je za njih imao drugačiji plan. - Iako vjerujem da možeš ostati u braku cijeli život i biti sretan, meni se to nije dogodilo - iskreno je priznao Sigurdsson za Gloriju, naglasivši kako je neizmjerno zahvalan što se njihov odnos nakon razlaza transformirao u divno prijateljstvo. Za Ingibjörg ima samo riječi hvale, opisujući je kao izvanrednu majku i učiteljicu koja je bila stup obitelji tijekom brojnih selidbi.

FOTO Hrvatski izbornik sa školskom ljubavi dobio je troje djece, a sad ljubi bivšu misicu
1/7

Iz tog dugogodišnjeg braka Dagur, kojeg prijatelji zovu Dadda, s Ingibjörg ima troje djece, koje od milja naziva "nomadskom djecom" zbog života u pokretu. Danas su odrasli i rasuti po Europi. Najstarija kći (27) živi u Italiji, mlađa (25) u švedskom Stockholmu, dok je jedino sin (21) ostao na rodnom Islandu. Izbornik s ponosom ističe kako je, dok su bili mali, bio vrlo prisutan otac jer mu je karijera aktivnog igrača omogućavala da puno vremena nakon treninga provodi s obitelji. Dvoje od troje djece okrenulo se umjetnosti, dok je srednja kći sklonija poslovnom svijetu.

Nakon razvoda, mediji su ga prošle godine povezivali s bivšom islandskom misicom Ingunn Sigurpalsdottir, no ta veza nije potrajala. Kada je riječ o upoznavanju novih ljudi, Sigurdsson ima čvrst stav koji se kosi s modernim trendovima. - Neprivlačna mi je ideja da upoznam djevojku na Instagramu. Ne želim započeti s lajkom pa onda poslati poruku - otkrio je izbornik. - Možda sam ja stara škola, ali ništa mi ne može zamijeniti doživljaj pravog zaljubljivanja uživo - zaključio je.

Inače, Sigurdsson je hrvatske pobjede na recentnom Europskom prvenstvu slavio u društvu nove djevojke. Mediji su ubrzo saznali kako je riječ o samozatajnoj Islanđanki Ási Ingi Þorsteinsdóttir. Prema izvorima, Sigurdsson i Þorsteinsdóttir nedavno su započeli romantičnu vezu, a ovo je ujedno i njihov prvi istup u javnosti. Ási Inga inače se ne voli izlagati javnosti, barem prema društvenim mrežama.
