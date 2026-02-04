Već se pojavila napetost među djevojkama, a Monika i Kaja zaradile su svoje ruže: 'Je li moguće da smo tako kompatibilni?'

Osvanulo je novo jutro na Kreti, prvo otkako su se djevojke uselile u vilu. Karlo i Petar priznali su kako se i dalje nastavljaju voditi osjećajem i vesele se spojevima koji slijede. Kandidatkinje se već dijele u manje grupice i komentiraju jučerašnje događaje. Kaja i Antonela priznale su kako im energija pojedinačnih djevojaka ne odgovara i kritizirale dramu koja se odvijala na cocktail-partyju: „Bilo je nepotrebno!“ Iva, pak, nije birala riječi za svoje nove sustanarke, posebice Anastasiju i Nušu: „Jedna jako namazana ličnost, samo što to vješto prikriva svojim tihim glasićem i baby faceom.“ U isto vrijeme, Nuša se pokajala što je ogovarala Anastasiju pa je odlučila sve izgladiti s njom i ispričati joj se. „Vidim da me mnoge žene gledaju kao konkurenciju, kao da im predstavljam prijetnju, i to mi laska“, priznala je Anastasija, „Između mene i Karla postoji konekcija, jača nego kod drugih cura. Ne želim imati loš odnos s tobom, ali ostat ću ono što jesam i boriti ću se za Karla.“

Pomirenje je palo, no Nuša je imala još neporavnatih računa. Ivi je zamjerila što je neprestano spominje pa su se posvađale pred ostalim curama, a riječi nisu birale. „Kad ćeš priznati da pričaš o svima iza leđa?“ upitala ju je Nuša. „Netko je rođen da vodi, a netko da prati“, poručila je Iva. Napetu atmosferu prekinuo je dolazak pisma – djevojke koje su dobile bijele ruže danas čekaju dupli spojevi. Priznale su kako bi radije išle same da ne moraju dijeliti „svoje“ Savršene. Tena i Monika s Petrom su otišle u vinariju. Uz zalazak sunca, sijedio je opušteni razgovor o kućnim ljubimcima, ljubavnim iskustvima, putovanjima i životnim iskustvima. „Otvorila sam se, htjela sam da me bolje upozna iako je bio grupni dejt“, priznala je Monika, a i Jelena je bila zadovoljna tijekom večeri.

Nakon ugodne večeri, Petar je morao odabrati jednu svoju damu s bijelom ružom s kojom želi nastaviti večer, a odluka je pala na Moniku. Priznala je da je osjećala nelagodu dok je Petar pred Jeleninim očima birao nju. Karlo je, pak, Mateu i Kaju poveo na plažu. Budući da su svi sportski tipovi, Kaja će im pokazati osnove surfanja. Karlo se osamio prvo s Mateom, a glavna tema bila je obitelj i važnost njihove podrške. Matea je priznala kako se jednog dana ne vidi isključivo kao domaćica. „Definitivno si zaslužila tu ružu. Ne trebaš slušati druge cure nego biti ti“, poručio joj je Karlo. Na red je stigla i Kaja. Uz šum valova, zanimalo ju je kakav je u vezi: „Primim te za ruku i nema puštanja, sve podređujem toj osobi, i ništa mi drugo više nije bitno.“ Upravo je Kaju Karlo odabrao kao osobu s kojom želi nastaviti večer. Još je jednom priznao da ga ona od svih najviše intrigira i da osjeća posebnu energiju kad je s njom.

Dok su trajali spojevi, ostale djevojke u vili zabavljale su se na svoje načine. Smiljana je na razgovor pozvala Katarinu i Mariju kako bi izgladile nesuglasice s partyja. „Pružila sam ruku iz poštovanja, mada ne mislim da ćemo biti bliske“, poručila je Katarina. U baru na obali, Karlo i Kaja uživali su u koktelima i razgovarali kao da se poznaju već godinama. „Poanta cijelog mog života je da imam obitelj“, otkrio joj je Karlo, a Kaja je priznala da nikad ne bih prešla preko prevare. „Uz nju mi uopće nije bilo teško reći što osjećam, je li moguće da smo tako kompatibilni?“ pitao se Karlo, a Kaja je otkrila da joj neće biti svejedno kad ga bude gledala s drugim djevojkama. Zbog iskrenosti, energije i osjećaja kad su skupa, Kaja je dobila svoju ružu. Petar i Monika na večeri uz svijeće također su imali brojne teme za razgovor. „Mislim da sam stvarno na početku imala taj neki zid, ali sam mu odlučila dati priliku“, priznala je Monika. „Slični smo jedno drugome... Ima tu dosta zajedničkih tema“, bio je zadovoljan Petar, a to je i pokazao dodijelivši joj ružu. Što donosi novi dan na Kreti, pokazat će nova epizoda već sad dostupna na platformi Voyo, a sutra od 21.15 sati na RTL-u.