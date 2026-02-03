Lejla Filipović dirljivom objavom čestitala sinu 18. rođendan i otkrila zanimljiv detalj o njegovom imenu

Bivša Miss Hrvatske i modna ikona, Lejla Filipović, raznježila je svoje pratitelje na Instagramu objavom posvećenom osamnaestom rođendanu svog mlađeg sina Armana. Uz obiteljsku fotografiju na kojoj pozira sa suprugom Tarikom Filipovićem i sinom slavljenikom, Lejla je podijelila dirljivu poruku koja otkriva duboku majčinsku ljubav i ponos. U opisu objave, Lejla je otkrila i zanimljiv detalj o odabiru imena za sina. "Ime za djevojčicu je bilo odabrano… a onda promjena plana", započela je, te pojasnila značenje Armanovog imena. "Arman na raznim jezicima znači ideal, cilj, želja, san… Naša si želja i dosanjani san…", napisala je ponosna majka.

Svojoj poruci dodala je i tople želje za budućnost, ispraćajući sina u svijet odraslih. "Dosanjaj i ti sve svoje snove… čuvaj ideale… budi nam zdrav i okružen ljubavlju… ne skidaj osmijeh sa lica… neka te i sreća prati, sreću si zaslužio… i budi uvijek naš ponos… A sada… furaj mali… Vole te beskrajno mama i tata", zaključila je emotivnu posvetu. Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije, a komentari su se nizali jedan za drugim. Pratitelji i prijatelji obitelji Filipović uputili su Armanu najljepše želje za punoljetnost. "Sretno punoljetstvo ljepotanu, lijep kao i svoji roditelji", "Sretan rođendan, jel proletjelo?", "Sretno našem Armanku", samo su neke od čestitki koje su preplavile objavu. Mnogi su istaknuli kako je vrijeme proletjelo te da se sjećaju Armana kao dječaka.

Ova proslava punoljetnosti dolazi nedugo nakon još jednog slavlja u obitelji. Naime, Lejla i Tarik su 31. prosinca 2025. proslavili svoju osamnaestu godišnjicu braka. Lejla je tada na društvenim mrežama duhovito komentirala kako je njihov brak postao "punoljetan", stvarajući tako simpatičnu paralelu između njihove ljubavi i odrastanja njihova sina. Kroz svoje objave, Lejla često naglašava važnost obiteljskih vrijednosti, a ova dirljiva čestitka sinu samo je još jedan dokaz čvrste povezanosti i ljubavi koja vlada u njihovom domu.