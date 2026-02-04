Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 203
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IMAO JE ZDRAVSTVENIH PROBLEMA

Marko Perković Thompson progovorio kako ga je sin Ante motivirao: Silno želi da ja nastavim svoj glazbeni put

Zagreb: Cesarica gala party u Laubi na kojoj su dodijeljene glazbene nagrade Cesarica
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
04.02.2026.
u 17:57

Na pitanje priprema li nove pjesme za svoje obožavatelje, odgovara:  ''Motiviran sam, moram priznati da jesam, imam još puno pjesama, puno toga za kazati i krajem godine ulazim u studio s novim pjesmama''

Na gala dodjeli nagrada Cesarica u Laubi Marko Perković Thompson je osvojio sve četiri ključne kategorije: Cesaricu za Hit godine s pjesmom "Ravnoteža“, Koncertni bestseller, Digitalni bestseller te Hit autora. U završnici večeri s bendom je izveo pobjedničku pjesmu pa su se stihovi "Kad zapjevam partija mi sudi" orili dvoranom.  ''Moram priznati da mi zaista znači puno, to je ajmo reći plod moga rada. To je moj autorski rad, gdje iz ništa napraviš nešto. To je jedan veliki uloženi trud i puno suradnika i lijepo je primiti nagradu, ali najljepša je ona od publike'', izjavio je Marko Perković Thompson za IN Magazin.

Nagrada Koncertni Bestseller dodjeljuje se izvođaču s najvećim brojem prodanih ulaznica za samostalne koncerte, na temelju službenih i verificiranih podataka koje tijekom godine prikuplja i obrađuje stručna služba ZAMP-a Hrvatskog društva skladatelja. Podaci za 2025. godinu pokazali su da je koncertna industrija ponovno srušila rekorde, a upravo je M.P. Thompson bio izvođač koji je okupio najveći broj ljudi pred pozornicama diljem zemlje. Istodobno, Cesarica Digitalni Bestseller potvrdila je njegovu dominaciju i u digitalnom prostoru. Streaming podaci s pretplatnih servisa poput YouTube-a, Spotifyja, Apple Musica i Deezera pokazali su da publika jednako snažno reagira i u online okruženju, čime je dodatno potvrđena relevantnost i širina dosega.

Za pjesmu "Ravnoteža" rekao je kako opisuje na jedan način njegov glazbeni put i ono što je predtsavljao kod publike te je pjesma i odgovor na neka pitanja. U razgovoru za Novu TV govorio je i o svom sinu Anti, zbog čijeg je zdravstvenog stanja na neko vrijeme pauzirao s nastupima, a sada kaže kako ga je u pisanju pjesama za album "Hodočasnik" najviše motivirao njegov sin. 
"U zadnje vrijeme moram priznati moj sin Ante koji silno želi da ja nastavim svoj glazbeni put i koji me ajmo reći digao i naravno obitelj i suradnici. Publika koja prepoznaje moj rad, dolazi na koncerte, to je ono što me dalje gura", kaže Thompson. Na pitanje priprema li nove pjesme za svoje obožavatelje, odgovara:  ''Motiviran sam, moram priznati da jesam, imam još puno pjesama, puno toga za kazati i krajem godine ulazim u studio s novim pjesmama''. 

Ravnoteza
Ključne riječi
showbiz Marko Perković Thompson

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar BriseIko
BriseIko
18:07 04.02.2026.

Sin Ante ti je trebao biti Božji podsjetnik kako su obitelj i zdravlje najvažniji. Ništa ti nisi Marko shvatio niti naučio, a sve ti je rečeno!

Avatar krivousti
krivousti
19:10 04.02.2026.

Hahaha kaj i Ante ce da piva ustaske pismice? Nego kak mu se drugi sin zove? Adolf?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!