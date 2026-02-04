Marko Perković Thompson progovorio kako ga je sin Ante motivirao: Silno želi da ja nastavim svoj glazbeni put

Na gala dodjeli nagrada Cesarica u Laubi Marko Perković Thompson je osvojio sve četiri ključne kategorije: Cesaricu za Hit godine s pjesmom "Ravnoteža“, Koncertni bestseller, Digitalni bestseller te Hit autora. U završnici večeri s bendom je izveo pobjedničku pjesmu pa su se stihovi "Kad zapjevam partija mi sudi" orili dvoranom. ''Moram priznati da mi zaista znači puno, to je ajmo reći plod moga rada. To je moj autorski rad, gdje iz ništa napraviš nešto. To je jedan veliki uloženi trud i puno suradnika i lijepo je primiti nagradu, ali najljepša je ona od publike'', izjavio je Marko Perković Thompson za IN Magazin.

Nagrada Koncertni Bestseller dodjeljuje se izvođaču s najvećim brojem prodanih ulaznica za samostalne koncerte, na temelju službenih i verificiranih podataka koje tijekom godine prikuplja i obrađuje stručna služba ZAMP-a Hrvatskog društva skladatelja. Podaci za 2025. godinu pokazali su da je koncertna industrija ponovno srušila rekorde, a upravo je M.P. Thompson bio izvođač koji je okupio najveći broj ljudi pred pozornicama diljem zemlje. Istodobno, Cesarica Digitalni Bestseller potvrdila je njegovu dominaciju i u digitalnom prostoru. Streaming podaci s pretplatnih servisa poput YouTube-a, Spotifyja, Apple Musica i Deezera pokazali su da publika jednako snažno reagira i u online okruženju, čime je dodatno potvrđena relevantnost i širina dosega.

Za pjesmu "Ravnoteža" rekao je kako opisuje na jedan način njegov glazbeni put i ono što je predtsavljao kod publike te je pjesma i odgovor na neka pitanja. U razgovoru za Novu TV govorio je i o svom sinu Anti, zbog čijeg je zdravstvenog stanja na neko vrijeme pauzirao s nastupima, a sada kaže kako ga je u pisanju pjesama za album "Hodočasnik" najviše motivirao njegov sin.

"U zadnje vrijeme moram priznati moj sin Ante koji silno želi da ja nastavim svoj glazbeni put i koji me ajmo reći digao i naravno obitelj i suradnici. Publika koja prepoznaje moj rad, dolazi na koncerte, to je ono što me dalje gura", kaže Thompson. Na pitanje priprema li nove pjesme za svoje obožavatelje, odgovara: ''Motiviran sam, moram priznati da jesam, imam još puno pjesama, puno toga za kazati i krajem godine ulazim u studio s novim pjesmama''.