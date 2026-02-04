Jezivo! Nestala majka poznate voditeljice, sumnja se na otmicu: 'Ona se teško kreće i treba lijekove'

Istražitelji i dalje intenzivno tragaju za Nancy Guthrie, majkom poznate voditeljice Savanne Guthrie. Policija sumnja da je 84-godišnjakinja oteta iz svog doma u Arizoni, a slučaj se službeno vodi kao moguća otmica nakon što je obitelj prijavila nestanak dan nakon što je posljednji put viđena. Šerif okruga Pima, Chris Nanos, izvijestio je na konferenciji za novinare 2. veljače da je Nancy Guthrie posljednji put viđena u svom domu u blizini Tucsona u večernjim satima 31. siječnja, dok je nestanak prijavljen sutradan u podne. Nanos je za NBC Nightly News naglasio kako istraga ide u smjeru prisilnog odvođenja iz doma.

Do 3. veljače, DNA analiza uzoraka iz njezine kuće nije otkrila tragove potencijalnog osumnjičenika, iako su istražitelji u potpunosti obradili mjesto događaja. Službeno je potvrđeno da pronađeni biološki tragovi pripadaju samoj Nancy Guthrie, no detalji o vrsti uzoraka nisu objavljeni. Šerif je priznao da trenutno nema informacija o njezinoj odjeći niti o tome nalazi li se još uvijek na području Tucsona, kratko poručivši: „Ne znamo gdje je“.

Iako su se pojavile glasine o zahtjevima za otkupninu, Nanos je ostao suzdržan, potvrdivši tek da istražuju stotine zaprimljenih informacija. Izvještaji o porukama s ucjenom stigli su do nekih novinara, no službene potvrde o njihovoj autentičnosti još nema. Šerifov ured je putem platforme X potvrdio da su upoznati s tim navodima te da blisko surađuju s FBI-em na provjeri svih tragova.

Jon Edwards iz FBI-a potvrdio je da agencija pomaže u analizi telekomunikacijskih podataka i ispitivanju svjedoka. Šerif Nanos je situaciju opisao kao „utrku s vremenom“, posebno naglašavajući zdravstveno stanje nestale žene. Nancy Guthrie ima fizičkih poteškoća i ovisi o vitalnim lijekovima, a zbog ograničene pokretljivosti isključena je mogućnost da je dom napustila samostalno.

Savannah Guthrie, koja se vratila u Arizonu, zahvalila je javnosti na podršci i apelirala na sve koji imaju bilo kakve informacije da se jave policiji. Obitelj je alarmirala vlasti nakon što se Nancy nije pojavila na nedjeljnoj misi, što je potaknulo provjeru njezina doma. Policija je u posjedu njezina mobilnog telefona i ispituje osoblje koje joj je pomagalo u kućanstvu.

Zasad nije poznato je li Nancy bila meta zbog identiteta svoje kćeri, a policija smatra da šira javnost nije ugrožena. Nancy Guthrie je visoka 165 cm, teška 68 kg, smeđe kose i plavih očiju. Potraga na terenu, koja je uključivala zrakoplovstvo i pse tragače, obustavljena je 2. veljače jer je slučaj sada prekvalificiran u kazneno djelo. Savannah je oduvijek isticala snažnu povezanost s majkom, koja ju je, nakon rane smrti oca Charlesa, odgojila kao samohrana majka.