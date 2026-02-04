FOTO Nina Badrić najnovijom objavom nasmijala fanove: 'Odmor valja završiti u sportskom duhu'

Naša glazbena diva Nina Badrić siječanj je provela odmarajući se na egzotičnom karipskom otoku Anguilla. Pjevačica je uživala u bogatoj tamošnjoj turističkoj ponudi, a o svemu je redovito obavještavala svoje mnogobrojne obožavatelje na društvenim mrežama. Sada je pokazala kako je odlučila završiti odmor.

- Odmor valja završiti u sportskom duhu sjajnom partijom golfa - napisala je Nina u opisu posljednje objave na Instagramu. Glazbenica na fotografijama snimljenim na golf terenu pozira u rozoj kombinaciji s ručnikom na glavi i natikačama koje je iskombinirala s bijelim čarapama, dok cijelo vrijeme u rukama drži zublje. - "Uljepšala si mi večer, nasmijala me", "Volim tvoj osmijeh", "Zašto te čarape, sve pokvariše?", "Ma snima li se to novi spot?" - neki su od komentara oduševljenih pratitelja.

Podsjetimo, ni na Karibima Badrić nije mogla pobjeći od svoje najveće ljubavi, glazbe. Na svom Instagram profilu podijelila je video koji je u kratkom roku postao viralan, a prikazuje kako se jedna naizgled obična večera na Karibima pretvorila u nezaboravan glazbeni doživljaj. Naime, pjevačica se pridružila lokalnom bendu i izvela kultnu pjesmu "Greatest Love of All" Whitney Houston, ostavivši prisutne bez daha.

Kako je sama otkrila u opisu objave, sve se dogodilo spontano. "Mene je baš krenulo na Karibima! Kao što je nogometašu fudba sudba tako je meni mjuza muza. Sinoć se jedna obična večera pretvorila u nastup al samo da se zna… Prepoznata sam od strane ljudi kao 'eno one koja je neki dan pjevala u crkvi'", napisala je Nina, dodavši da je nastupila na zahtjev publike koja ju je najavila kao "Ninaaa Beeedrik". Snimka prikazuje Ninu u elegantnoj crnoj haljini kako s lakoćom izvodi zahtjevnu pjesmu, dok je publika u restoranu, sastavljena većinom od stranih turista, oduševljeno snima mobitelima i pleše.

Ovacije i gromoglasan pljesak na kraju izvedbe potvrdili su da je Nina svojim moćnim vokalom osvojila i karipsku publiku. Njezina energija i strast prema glazbi bile su zarazne, a cijeli je događaj pokazao kako vrhunski talent ne poznaje jezične ni kulturne barijere. Ninina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija njezinih pratitelja, koji nisu skrivali oduševljenje. Komentari poput "Predivno izvođenje. Predivna Ninica!" i "Naježila se od ponosa..divno" samo su neki od izraza podrške.

Ovaj kratki predah na egzotičnoj destinaciji dolazi uoči vrlo zaposlenog razdoblja za pjevačicu. Naime, Nina Badrić se priprema za izlazak svog dugoočekivanog studijskog albuma "Moji ljudi", koji će svjetlo dana ugledati 13. veljače 2026. godine. Album su već najavili uspješni singlovi "Alive" i emotivna balada "Moj rodni grad".